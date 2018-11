Gollini | un portiere tra amori | GF Vip e tradimenti forse

Atalanta - al via la serie “Star Interview” : protagonista il portiere Gollini : A pochi giorni dall’annuncio della partnership tra Atalanta e Starcasinò, il casinò online numero uno in Italia, iniziano ufficialmente le iniziative organizzate in sincronia tra il club bergamasco e l’azienda arrivata sul mercato italiano a partire dal 2012. Inizia infatti un nuovo format, ideato proprio da StarCasinò (per chi vuole giocare è possibile visitare il […] L'articolo Atalanta, al via la serie “Star ...

Giulia Provvedi - segnalazione sul fidanzato portiere Gollini : le accuse di Deianira : Giulia Provvedi è stata davvero tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini? La segnalazione Si sta parlando in queste ore di un presunto tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi, Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta sarebbe stato visto in atteggiamenti fraintendibili in una nota discoteca di Milano, ma si tratta di una segnalazione da prendere con le pinze, […] L'articolo Giulia Provvedi, segnalazione sul fidanzato portiere ...

Pierluigi Gollini - fidanzato di Silvia Provvedi/ Il portiere sorprende la fidanzata? (Grande Fratello Vip) : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini stanno insieme da circa un anno. Attualmente la performer è nella Casa del Grande Fratello Vip, al fianco della sorella gemella Silvia.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:00:00 GMT)