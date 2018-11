Gol Icardi | il bomber dell’Inter si sblocca con l’Argentina | azione meravigliosa VIDEO

Argentina-Messico - Icardi e Dybala fanno magie : il VIDEO dei due Gol degli ‘italiani’ : Dybala e Icardi segnano con la Nazionale argentina: i due calciatori ‘italiani’ fanno magie nella partita contro il Messico Paulo Dybala e Mauro Icardi hanno messo in mostra le loro capacità da centroavanti anche tra le fila della loro Nazionale. Nella partita amichevole tra Argentina e Messico, i due attaccanti hanno segnato portando il risultato del match sul 2-0. Prima il calciatore dell’Inter, ad appena 2 minuti ...

L'Argentina 'italiana' batte il Messico : Dybala ispira - Icardi sfiora il Gol : Vince e convince L'Argentina che nella notte italiana ha battuto il Messico per 2-0 con una gran partita di Paulo Dybala, autore anche dell'assist del primo gol messo a segno da Funes Mori. In campo ...

Dybala non segna ma ispira l'Argentina - Per Icardi staffetta con Lautaro e... quasi Gol : Allo stadio Kempes di Cordoba, l' Argentina ha battuto 2-0 in amichevole il Messico . A decidere il match il gol di Funes Mori , 44', e l' autorete di Brizuela , 83',. Tra gli "italiani" Lautaro ...

Argentina-Messico 2-0 : assist per Dybala - Icardi a un passo dal primo Gol : Altra amichevole e altro successo per l'Argentina di Scaloni che, da quando siede sulla panchina dell'Albiceleste, ha ottenuto quattro risultati utili su cinque match disputati. L'obiettivo era quello ...

Donnarumma : 'Ho sofferto prima del rinnovo - dopo Gol di Icardi non riuscivo a dormire. Su Higuain e Balotelli...' : Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è stato intervistato da Rai Sport e ha parlato sia di Nazionale che del club rossonero: SULLA TITOLARITA' IN NAZIONALE - 'Sono contento, ringrazio il mister per la fiducia, e sono molto orgoglioso di rappresentare questa ...

Inter - GabiGol torna a gennaio? Intanto Icardi elogia Lautaro : Inter-Gabigol, SECONDO TEMPO– Fino alla sconfitta contro l’Atalanta erano stati due mesi praticamente perfetti per l’Inter. 7 vittorie consecutive in campionato, il pareggio casalingo contro il Barcellona, il derby vinto all’ultimo minuto, e i primi sogni scudetto che hanno animato i sonni dei tifosi nerazzurri. Il 4-1 subìto a Bergamo, però, ha svegliato tutti e […] L'articolo Inter, Gabigol torna a gennaio? Intanto Icardi elogia ...

Inter - Icardi : "Lautaro - che feeling". E GabiGol : "Santos - vado via" : "Io e Lautaro siamo sempre insieme, stiamo cercando di prendere qualcosa l'uno dall'altro per creare cose importanti". C'è un pizzico di Inter che arriva direttamente da Ezeiza dove l'Argentina ha ...

Atalanta-Inter 4-1 : Gol e highlights. Reti di Hateboer - Mancini - Djimsiti e Papu Gomez. Inutile rigore di Icardi : Atalanta-Inter 4-1 9' Hateboer, A,, 47' rig. Icardi, I,, 62' Mancini, A,, 88' Djimsiti, A,, 94' Gomez, A, Atalanta, 3-4-1-2,: Berisha; Toloi, 56' Castagne,, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, ...

Serie A - Atalanta-Inter 4-1 : Gol di Hateboer - Icardi - rigore - - Mancini - Djimsiti e Gomez : Un'Inter irriconoscibile cade 4-1 a Bergamo. La dura legge dell'ex Gasperini condanna la squadra di Spalletti alla terza sconfitta stagionale. Primo tempo di marca totalmente atalantina con il ...

Atalanta-Inter diretta live : Gol Icardi - l’argentino pareggia dal dischetto! [VIDEO] : Atalanta-Inter diretta live – Rispetto alle previsioni, nessuna modifica nell’undici di Gasperini. Il forfait di Palomino spinge il tecnico atalantino a puntare dietro su Djimsiti, affiancato da Toloi e Mancini. In attacco, Duvan Zapata vince il ballottaggio con Barrow e si riprende il posto da titolare. Tre sono invece le novità nello schieramento dell’Inter: in difesa, Miranda la spunta su De Vrij; in mezzo, nel 4-3-3, ...

Inter-Milan - Icardi e Romagnoli leader : capitani dal Gol decisivo : Alessio Romagnoli e Mauro Icardi sono i nuovi volti della Milano calcistica, orfana delle bandiere che hanno trascinato i due club sul tetto del mondo. E stanno sudando per legittimare il proprio ...

Inter - Icardi bomber da Champions : Gol a Tottenham - PSV e Barcellona : Tornando a quello che sa fare meglio, il gol, Maurito spiega che valore ha per l'Inter in una partita così difficile: "Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, ci ...

Inter - Icardi sul Gol : “Un po’ fortunato - ma ci abbiamo creduto. Vecino un amuleto” : Al termine della partita contro il Barcellona, Mauro Icardi, autore del gol del pari, ha parlato ai microfoni di Sky: “abbiamo sofferto, perché abbiamo giocato contro quella che secondo me è la migliore squadra al mondo. Non abbiamo mollato nemmeno dopo il loro gol, poi siamo riusciti anche a segnare. Oggi è stato quasi uguale come con il Tottenham, abbiamo anche rischiato di vincere la gara”. Sul gol: “Sono stato anche ...

Champions - Inter-Barcellona 1-1 : Gol di Malcom e pari di Icardi : L'Inter pareggia 1-1 col Barcellona in una gara sofferta, ma emozionante, soprattutto nel finale. Primo tempo in trincea. Il Barça pressa alto, l'Inter fatica a uscire e fioccano le occasioni per i ...