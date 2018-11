Gol Dybala | anche l’attaccante della Juventus trova il primo gol con la maglia

Icardi e Dybala in Gol : è la loro prima volta con l'Argentina : Finalmente Icardi e Dybala anche con la maglia dell' Argentina . L'attaccante dell'Inter ha trovato il suo primo gol in Nazionale nell'amichevole contro il Messico. Partito titolare, il numero 9 ci ha ...

L'Argentina 'italiana' batte il Messico : Dybala ispira - Icardi sfiora il Gol : Vince e convince L'Argentina che nella notte italiana ha battuto il Messico per 2-0 con una gran partita di Paulo Dybala, autore anche dell'assist del primo gol messo a segno da Funes Mori. In campo ...

Argentina-Messico 2-0 - Dybala protagonista : assist per il Gol di Funes Mori : TORINO - Paulo Dybala protagonista assoluto dell'amichevole tra Argentina e Messico. L'attaccante della Juventus non ha trovato il suo primo gol in nazionale ma ha confezionato l'assist per l'1-0 ...

Serie A - Juventus-Cagliari 3-1 : decidono Dybala - Joao Pedro - autoGol Bradaric e Cuadrado : La Juve segna subito, subisce la reazione del Cagliari e poi, anche con un pizzico di fortuna, porta a casa la decima vittoria in 11 giornate di Serie A. Finisce 3-1, ma come detto una partita più ...

Juve - da Dybala a Vidal : i Gol veloci si festeggiano il 3 novembre : Da Arturo Vidal a Paulo Dybala . Dal 3 novembre 2012 al 3 novembre 2018 . Esattamente sei anni dopo la Juventus torna a segnare un gol-lampo , dopo neanche un 1 minuto di gioco. L'1-0 dell'argentino ...

LIVE Juventus-Cagliari - Serie A DIRETTA : 2-1 - vantaggio di Dybala - pari di Joao Pedro e autoGol di Bradaric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio. La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre ...

Juventus-Cagliari : Gol lampo di Dybala - l’argentino scivola e infila in rete [VIDEO] : Gol flash di Paulo Dybala all’Allianz Stadium : dopo appena 44 secondi il bianconero segna scivolando al Cagliari, il video della rete dell’argentino Dopo 44 secondi la Juventus è già in vantaggio all’Allianz Stadium. Il Cagliari al primo passaggio sbagliato si vede beffato da un gol in scivolata di Paulo Dybala che esulta con la solita ‘maschera’ sul volto. Dopo alcuni attimi di attesa per la decisione del ...

Juve - zero Gol su punizione : così Ronaldo 'spreca' il talento di Pjanic e Dybala : Giusto per la cronaca: con 15 gol in Serie A su piazzato, il bosniaco è il recordman tra i giocatori del nostro campionato. E a quota 9 lo segue il compagno di squadra argentino. Juve, Ronaldo TI ...