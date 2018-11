Gli USA rischiano la bancarotta

Esperto : contro il Venezuela Gli USA possono limitarsi alle sanzioni e alle dichiarazioni - : L'inclusione del Venezuela della lista statunitense dei paesi che promuovono il terrorismo non prelude ad un'operazione militare. Lo ha dichiarato a Sputnik Lazar Hiyfets, docente di studi americani ...

Esperto su immigrazione clandestina in Messico e neGli USA - : La questione dell'immigrazione rimane una delle maggiori preoccupazioni per gli elettori americani, in competizione con altre questioni chiave, come l'assistenza sanitaria e l'economia. L'enfasi ...

Perla Maria - la fiGlia 13enne di Maria Monsé : «Cecchi Paone? Ha la mente chiusa». Gli opinionisti : «Non si parla così a un adulto» : Maria Monsè e la figlia 13enne Perla Maria a Pomeriggio 5. La bambina è diventata un 'caso mediatico' dopo la lite al Grande Fratello Vip tra Alessandro Cecchi Paone e la mamma Maria Monsè, quando ...

Giusy Pepi ascoltata daGli inquirenti di Ragusa : Giusy Pepi, la donna vittoriese madre di cinque figli allontanatasi da casa il 15 ottobre scorso è stata ascoltata oggi pomeriggio dagli inquirenti. La donna rintracciata dai poliziotti della Questura ...

Giusy Pepi ascoltata daGli inquirenti di Ragusa : Giusy Pepi ascoltata dagli inquirenti oggi pomeriggio a Ragusa dopo essere stata individuata ieri a Palermo dalla Polizia. Scappava da grave disagio

Sports Illustrated : 'Lopetegui - anno nero. Respinto anche daGli Usa!' : TORINO - Julen Lopetegui ? No, grazie. È quanto riporta Sport Illustrated : la rivista statunitense racconta, anche nell'edizione online, di come sia tramontata sul nascere l'ipotesi che l'ex ct della Spagna ed ex allenatore del Real Madrid venisse assunto ...

Ritrovata Giusy Pepi - la mamma con 5 fiGli sparita da Ragusa : E' stata Ritrovata dalla Polizia Giuseppina Pepi, la mamma di cinque figli scomparsa da Ragusa da oltre un mese. Le forze dell'ordine sono state allertate da una segnalazione del noto programma "Chi l'ha visto?" che tratta di casi di persone scomparse. Era in compagnia di due uomini e stava bene. Ora però dovrà chiarire la fuga da casa, chi sono i due uomini con cui era al momento del ritrovamento e se abbia subitoo meno dei maltrattamenti da ...

Così 'sparivano' Gli zaini nella sala d'attesa della stazione di Susa : Le telecamere di sorveglianza collocate nella sala d'attesa della stazione di Susa hanno colto il momento in cui un trentunenne di Oulx portava via con disinvoltura lo zainetto di un ragazzo. Grazie a ...

Anticorruzione - Di Pietro : “Renzi dice che M5s e Lega devono scusarsi con Berlusconi? SbaGlia”. Scontro con Sorial : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex magistrato Antonio Di Pietro e Giorgio Sorial, vicecapo di gabinetto del ministero dello Sviluppo Economico. La miccia è l’intervento odierno di Matteo Renzi sull’emendamento del ddl Anticorruzione in materia di peculato su cui ieri in Aula alla Camera è stata battuta la maggioranza (“Lega e M5s dovrebbero chiedere scusa a Berlusconi, che almeno aveva il coraggio di dirlo e ...

USA - crollano Gli ordinativi di beni durevoli : Brusco stop per gli ordinativi di beni durevoli americani, nettamente al di sotto delle aspettative del mercato. Nel mese di ottobre , gli ordini si sono attestati a 248,5 miliardi di dollari, ...

Cina - chiusa l’era deGli ingaggi monstre : ecco la decisione della Federazione. Inizia l’esodo? : Negli ultimi anni il calcio cinese è stato una sorta di mina vagante per quello europeo, almeno per quanto riguarda il calciomercato. Gli acquisti folli dei club del Chiinese Super League, corredati da ingaggi clamorosi, la Federazione ha deciso di introdurre una serie di regole a partire dal 2019: il focus sarà sul tetto salariale e su quello relativo ai bonus e riguarderà anche le serie inferiori. L’intento è di ridurre gli ...

Ritrovata Giusy Pepi - la mamma di cinque fiGli scomparsa da Ragusa : Rintracciata a Palermo grazie a una segnalazione giunta a Chi l'ha visto?. Sarà la giovane mamma ora a spiegare se l'allontanamento sia legato alle voci riguardanti presunti maltrattamenti subiti in famiglia. Il marito: "Fuggita da me? Sì, ma l'importante è che stia bene"Continua a leggere

PS4 batte Xbox One e Switch : è la console più venduta ad ottobre neGli USA : PlayStation 4 è stato l'hardware più venduto di ottobre negli USA, secondo NPD. "Per il 2018, la spesa per l'hardware è aumentata del 19%, a $ 2,7 miliardi", ha detto l'analista Mat Piscatella. "I guadagni per i dispositivi Xbox One, PlayStation 4 e Plug N Play come NES Classic Edition e SNES Classic Edition continuano a guidare la crescita."Come riporta Venturebeat, ottobre è stato un mese enorme sia per il software che per l'hardware, e - ...

Usa - Gli cola il naso per 5 anni : crede sia raffreddore - ma è liquido cerebrospinale : Di solito, quando cola il naso, nessuno pensa a qualcosa di grave, poiché si tende a ritenere che si tratti di un banale raffreddore o di un problema legato ad un'allergia. Tuttavia, quando questo disturbo si protrae per ben 5 anni, si comincia a sospettare che possa esserci qualcosa di anomalo. Il protagonista di questa spiacevole vicenda si chiama Greg Phillpotts, vive nel North Carolina (Stati Uniti), e negli ultimi 5 anni gli sono sempre ...