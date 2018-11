Gli italiani non si fidano | fallisce l' oro alla Patria Un flop l' asta dei Btp

rai RADIO 2 - ' ilunatici' * EVA HENGER : 'PORNO? NON SONO PENTITA - SESSO? Gli UOMINI ITALIANI SOGNANO DI ESSERE COME SIFFREDI MA PUNTANO IL ... : Mi divertiva andare in giro a fare spettacoli nei vari club. Ora si chiama burlesque, una volta si chiamava spogliarello. C'era la scenografia, il coreografo che curava i passi di danza, era una cosa ...

SPREAD/ Una bufala costata 210 miliardi aGli italiani - IlSussidiario.net : Nel mercato dell'euro lo SPREAD non ha giustificazioni, salvo che non si consenta ai Paesi aderenti di rifiutarsi di pagare il debito alla scadenza

Salute al primo posto tra le paure deGli italiani : volano le assicurazioni sulla vita : Milano - Sono molte le paure e le insicurezze che negli ultimi anni hanno intaccato la serenità del nostro paese. Tra queste, contrariamente a quanto si possa pensare, secondo gli ultimi dati troviamo al primo posto le paure relative all’ambito della Salute, che se sommate superano di gran lunga altri timori molto frequenti tra gli italiani come il terrorismo e la sempre maggiore precarietà del lavoro (diffusa soprattutto tra i ...

Calcio - l’Italia torna a vincere in amichevole contro Gli USA in una Genk piena di tifosi italiani. Decide Politano al 94° : seconda vittoria nel recupero in tre partite : l’Italia torna a vincere, seppur in una “semplice” partita amichevole, ma torna a vincere. Gli Stati Uniti vengono piegati per 1-0 da una rete dell’interista Matteo Politano siglata al 94° minuto: è la seconda vittoria, tra partite ufficiali e amichevoli, arrivata nel recupero del secondo tempo in tre partite per i ragazzi di Mancini. Il tutto davanti ad una Luminus Arena di Genk prevalentemente composta da tifosi italiani e (per assurdo) più ...

Spread a 336 punti - mai così alto dal 2013 Tassi e durata - che succede ora con i Btp? L’euro? AGli italiani piace più di prima : Btp Italia ancora a rilento: ieri raccolti 241,3 milioni Giorgetti: spero si vietino le vendite allo scoperto

Ciclismo - la Katusha riduce l’organico a soli 24 corridori - due Gli italiani : La Katusha Alpecin è stata una delle grandi delusioni della stagione 2018 di Ciclismo. La squadra svizzera aveva iniziato con grandi ambizioni grazie all’ingaggio di una stella come Marcel Kittel. Il velocista tedesco non ha però confermato le attese, denotando qualche difficoltà ad entrare in sintonia con il resto del gruppo e segnando appena due vittorie in tutta la stagione, due tappe della Tirreno Adriatico. Anche il resto della squadra non ...

Sorpresa - l'euro piace sempre di più aGli italiani : Per tre cittadini europei su quattro, l'euro è una cosa positiva. E, forse a Sorpresa, se la percentuale degli italiani che lo apprezzano non è certo tra le più alte dei 19 Paesi dell'area euro, è in ...

AGli italiani PIACE L'EURO/ Eurobarometro : +12% rispetto all'anno scorso - boom consensi nei Paesi sovranisti - IlSussidiario.net : AGLI ITALIANI PIACE L'EURO: Eurobarometro, consensi in aumento del 12% rispetto all'anno scorso. Il boom di consensi si registra nei Paesi 'sovranisti'

L'euro oggi piace al 57% deGli italiani : La percezione positiva della moneta unica è salita del 12% in un anno ma restiamo i terz'ultimi in Europa. Gli italiani risultano però i primi a favore di un maggiore coordinamento delle politiche economiche, incluse le manovre.

Euro - crescono Gli italiani a favore : sono il 57%. Ma restano in fondo alla classifica tra Paesi Ue : peggio solo Cipro e Lituania : Gli italiani si riscoprono favorevoli alla permanenza nell’Eurozona. Lo si legge nel sondaggio annuale condotto da Eurobarometro che ha intervistato un campione di 17mila cittadini che vivono nei Paesi dell’Eurozona chiedendo loro cosa pensano degli effetti della moneta unica nel proprio Paese. Uno de risultati più sorprendenti, se si tiene in considerazione la bassa affezione all’Unione Europea dimostrata in un altro sondaggio di ottobre, è ...

Black Friday - i 5 prodotti più acquistati daGli italiani : sconti oltre il 60% : Mancano solo tre giorni al Black Friday , l'evento più atteso dell'anno da tutti gli amanti dello shopping online e non solo. Sono numerose le offerte già attive e quelle pronte a partire, che ...

Sui rifiuti Di Maio prende in giro Gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

L’opinione deGli italiani sull’euro è molto migliorata : Nell'ultimo anno un italiano su dieci l'ha cambiata in meglio: negli altri paesi l'aumento di popolarità è stato molto più contenuto