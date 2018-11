Giusy Pepi ritrovata a Palermo Il marito | ' La porta di casa per lei non è più aperta'

Ritrovata Giusy Pepi - era in fila per mangiare alla Caritas. Il marito : «Per lei la porta non è aperta» : Svolta investigativa sul caso della scomparsa di Giusy Pepi, la 39enne di Vittoria in provincia di Ragusa madre di cinque figli, scomparsa da casa lo scorso 15 ottobre. La donna è stata...

Chi l'ha visto - anticipazioni 21 novembre 2018 : ossa in Nunziatura e Giusy Pepi ritrovata a Palermo - info streaming : Alla conduzione ritroveremo l'immancabile Federica Sciarelli che continuerà a tenerci informati sui principali casi di cronaca e di scomparsa. Non mancheranno le ampie parentesi sui cold case spesso ...

Ritrovata Giusy Pepi - la mamma di 5 figli scomparsa il 15 ottobre scorso : Giuseppina Pepi, detta Giusy, la giovane mamma di cinque figli che lo scorso 15 ottobre aveva fatto perdere le tracce di sé da Vittoria, Ragusa, è stata Ritrovata. La donna, 39 anni, è stata rintracciata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa nel centro di Palermo grazie a una segnalazione di un telespettatore di ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli e in onda il mercoledì sera, in diretta, ...

Giusy Pepi dovrà spiegare cosa c'è dietro il suo allontanamento : Giusy Pepi è viva, sta bene e il suo sarebbe stato un allontanamento volontario. Gli inquirenti dovranno capire adesso perché lo ha fatto

Giusy Pepi ritrovata a Palermo/ Il riconoscimento di una donna "E' lei ne sono sicura" - Chi l'ha visto? - - IlSussidiario.net : Giusy Pepi ritrovata a Palermo. Il riconoscimento di una donna "E' lei ne sono sicura" , Chi l'ha visto?, La madre di Vittoria avvistata

Ritrovata Giusy Pepi - la mamma di cinque figli scomparsa da Ragusa : Rintracciata a Palermo grazie a una segnalazione giunta a Chi l'ha visto?. Sarà la giovane mamma ora a spiegare se l'allontanamento sia legato alle voci riguardanti presunti maltrattamenti subiti in famiglia. Il marito: "Fuggita da me? Sì, ma l'importante è che stia bene"Continua a leggere

Giusy Pepi scomparsa - un suo ex sotto torchio/ Ultime notizie : il giallo degli avvistamenti - IlSussidiario.net : Giusy Pepi scomparsa, un suo ex sotto torchio. Ultime notizie e il giallo degli avvistamenti della mamma sparita da Vittoria

Giusy Pepi scomparsa : il giallo degli avvistamenti - sotto torchio un suo ex : Siamo stati felici per molto tempo, tanto da mettere al mondo cinque figli - incalza Davide Avola - finchè non siamo venuti ad abitare in questa zona di Vittoria che è molto degradata. Le cattive ...

Scomparsa Giusy Pepi - l’indiscrezione a Storie Italiane : ”Picchiata anche dai figli” : Cresce la preoccupazione per Giusy Pepi, la 39 enne Scomparsa da Vittoria (RG) lo scorso 15 ottobre. Il marito Davide Avola ha fatto molteplici appelli in televisione. La donna ha fatto perdere le sue tracce da oltre due settimane, un tempo lunghissimo da passare lontana dai suoi cinque bambini. Per il marito Davide la donna si sarebbe allontanata volontariamente, eppure, come lui stesso ha dichiarato in sede di denuncia, la donna non ha portato ...

Il figlio di Giusy Pepi : papà non ha mai picchiato mamma. VIDEO : Vittoria - Ospite di Pomeriggio Cinque, di Barbara D'Urso, l'unico maggiorenne dei cinque figli di Giusy Pepi ha parlato oggi dei presunti maltrattamenti del padre nei confronti di Giusy, smentendo ...

Scomparsa Giusy Pepi : la testimonianza di un'amica a Chi l'ha visto? : un'amica di Giusy Pepi, la donna Scomparsa da Vittoria il 15 ottobre, è intervenuta a Chi l'ha Visto ieri sera su Rai 3. Fornisce una versione diversa