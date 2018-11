Giulia Provvedi lascia il GF Vip 3? Colpa del presunto tradimento

Grande Fratello Vip - parla il fidanzato di Giulia Provvedi : 'Quella è solo una pazza in cerca di visibilità' : La notizia di un presunto tradimento da parte del fidanzato di Giulia Provvedi , il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini , è sbarcata al Grande Fratello Vip nella diretta di lunedì 19 novembre e ...

Grande Fratello Vip - Gollini a Giulia Provvedi : 'Un amore fortissimo' : ROMA - ' Ti amo e non vedo l'ora di riabbracciarti '. L'attesa risposta di Pierluigi Gollini è arrivata. Il portiere dell' Atalanta , compagno di Giulia Provvedi , è finito al centro del gossip per un ...

