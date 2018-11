Giudice Usa ordina rilascio 100 iracheni

Usa - Giudice blocca il divieto di asilo deciso da Donald Trump : “Non può riscrivere le leggi sull’immigrazione” : Il presidente Donald Trump ha perso, almeno per ora, la battaglia contro la carovana di migranti che dal Sudamerica si sta dirigendo verso gli Stati Uniti. Il giudice federale Usa Jon Tigar ha infatti bloccato il provvedimento dell’amministrazione che aveva sospeso per 90 giorni il diritto di chiedere asilo per chiunque avesse attraversato illegalmente il confine sud dello Stato, il cosiddetto ‘asylum ban‘. Secondo la regola, ...

Carovana migranti - la sfida del Giudice Usa : Trump non può negare asilo - : Bloccato il provvedimento che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per le persone che attraversano illegalmente il confine sud. Accolto il ricorso, dopo l'ordine emesso dal presidente in ...

Gli amici di Facebook? Per un Giudice Usa non sono veri amici : In una sentenza nega la ricusazione di un giudice solo perché questi è in collegamento sul social con un avvocato coinvolto da una causa: "Il rapporto sulla piattaforma spazia dalla massima intimità alla completa e virtuale estraneità reciproca"

Oleodotto Canada-Usa - Donald Trump sconfitto in Montana dove il Giudice ferma il progetto caro al presidente : Un giudice del Montana blocca il progetto tanto caro a Donald Trump dell’Oleodotto che dovrebbe collegare il Canada alle raffinerie americane. Una rivincita per Barack Obama e una batosta difficile da digerire per l’attuale presidente Usa che, proprio in questi giorni, è (anche) in altre faccende affaccendato, dagli incendi in California, ai guai giudiziari. IL progetto CONTESTATO DAGLI AMBIENTALISTI – Il giudice distrettuale Brian Morris ...

Usa : Giudice federale blocca oleodotto Keystone voluto da Trump : Inoltre attraverserebbe uno dei più grandi giacimenti sotterranei di acqua dolce del mondo. I gruppi di nativi americani contestano invece che l'oleodotto taglierebbe le loro terre.

Australia - abusa di una bimba per 30 volte e la filma : Giudice accusa malore in aula : Immagini raccapriccianti, orribili, quelle proiettate di recente durante un processo a Brisbane, in Australia. I video trasmessi vedono protagonista l'imputato, un uomo che ha stuprato [VIDEO] per 30 volte una bimba di 2 anni, figlia della campagna. Davanti a quelle scene agghiaccianti, il magistrato Leann Clare ha accusato un malore ed ha deciso di sospendere l'udienza. Rinviata, dunque, la condanna di Jason Daron Mizner, 44enne che ha abusato ...

Brett Kavanaugh - le “streghe” di New York contro Giudice Usa/ Incantesimo satanico per le strade di Brooklyn : Un gruppo di streghe professioniste sostenitrici della causa femminista hanno lanciato contro il giudice Brett Kavanaugh una maledizione in grande stile(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:53:00 GMT)

Il ladro d'auto bloccato chiede scusa al Giudice : L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Al giudice ha detto 'che sta attraversando un momento difficile' e che gli servivano pochi spiccioli.

Giudice in pensione - causa Mediaset - Vivendi slitta a dicembre : slitta ancora la causa civile tra Mediaset-Fininvest e Vivendi per il mancato rispetto del contratto su Premium e per la scalata dei francesi nel capitale di Cologno Monzese. Secondo quanto risulta a Radiocor, l'udienza fissata per il 23 ottobre che avrebbe dovuto far ripartire il procedimento è destinata a essere spostata all'inizio di dicembre. Le ragioni dello slittamento sono dovute al fatto che il Giudice titolare della causa, ...

Usa - Kavanaugh giura alla Corte Suprema : sarò Giudice imparziale : ... ha detto durante il giuramento.E sul lungo processo per arrivare alla conferma della sua nomina da parte del Senato, dopo un'intensa lotta politica per le accuse a suo carico di violenza sessuale, ...

Usa - Kavanaugh eletto Giudice. Trump e i Repubblicani si prendono la Corte. Lo slancio dei conservatori verso il midterm : 50 sì contro 48 no. Con una maggioranza risicata il Senato Usa ha confermato Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il voto è arrivato dopo una durissima battaglia legale e politica. La nomina di Kavanaugh è stata messa in pericolo dalle accuse di Christine Blasey Ford, la donna che riconosce nel giudice colui che avrebbe cercato di stuprarla trentacinque anni fa. Un’indagine dell’Fbi non ha però portato a nuove prove o a una conferma ...

Usa - Giudice : no a fine aiuto immigrati : 6.00 Un giudice di San Francisco ha bloccato l'amministrazione Trump nel porre fine al programma di protezione che ha permesso agli immigrati da quattro paesi di vivere e lavorare negli Usa, dove si sono rifugiati dopo gravi calamità naturali (terremoti, alluvioni,carestie). "La mossa causerebbe un danno irreparabile e grandi difficoltà" a migliaia di persone che hanno goduto dello status di protezione temporanea. Famiglie che contano circa ...

Usa - 650 docenti : no a Kavanaugh Giudice : 3.26 In una lettera aperta al New York Times oltre 650 docenti di diritto chiedono che il Senato non confermi Brett Kavanaugh alla corte suprema Usa. "Abbiamo vedute differenti su Kavanaugh ma siamo uniti nel credere che egli non abbia il giusto temperamento giudiziario, una delle qualità più importanti per un giudice", si legge nella lettera in cui si spiega che per temperamento giudiziario si intendono anche l'imparzialità e l'obiettività.

Giudice sportivo : un turno alla curva della Juve. Contro il Genoa chiusa la Sud : Un turno di stop per Mario Rui, Napoli, per la doppia ammonizione rimediata nel big match Contro la Juve di sabato e i primi due diffidati del campionato, Barillà, Parma, e Felipe, Spal,, che hanno ...