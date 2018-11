Giudice Sportivo | Serie D | due giornate a Francesco Virdis | un turno a Videtta della

Giudice Sportivo Serie A : Due giornate di squalifica a Higuain - una a Brozovic : Sono due le giornate di squalifica (più ammonizione) inflitte a Gonzalo Higuain dal Giudice Sportivo dopo aver esaminato il referto compilato da Paolo Silvio Mazzoleni The post Giudice Sportivo Serie A: Due giornate di squalifica a Higuain, una a Brozovic appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Milan - arriva la squalifica per Gonzalo Higuain : ecco la decisione del Giudice Sportivo : L’attaccante rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto nel corso del match contro la Juventus Sono due le giornata di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain, espulso nel corso del match contro la Juventus per le veementi proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Il giocatore del Milan dunque salterà lo scontro diretto per la zona Champions League contro la Lazio, oltre alla successiva gara ...

Serie B - Giudice Sportivo : un turno di squalifica per otto giocatori : Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato otto giocatori dopo gli incontri della dodicesima giornata, tutti per un turno. Si tratta di Bartolomei (Spezia), Brosco (Ascoli), Capelli (Padova), Dermaku (Cosenza), Faraoni (Crotone), Ndoji e Sabelli (Brescia), Tello (Benevento). Per quello che riguarda i club, ammenda di 2mila euro al Cosenza perché alcuni suoi sostenitori – al 1° del primo tempo – hanno acceso tre fumogeni nel ...

Giudice Sportivo - gli squalificati in Serie A per la dodicesima giornata : Rese note le decisioni del Giudice sportivo Mastrandrea in vista del prossimo turno di Serie A. Cinque calciatori squalificati, soltanto ammonizione per Gattuso , ammende per Roma, Atalanta, Inter e ...

San Siro - l'Inter e i cori anti-Napoli che valgono meno per il Giudice Sportivo : Multa di 10.000 euro per quanto sentito durante Inter-Genoa. Il precedente della squalifica della Curva Sud della Juventus

Serie A - Giudice Sportivo : una giornata a Stulac e Meitè : ROMA - Rese note le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 ...

Serie B - Giudice Sportivo : 2 turni a Rispoli del Palermo : MILANO - In riferimento alle partite della decima giornata di Serie B, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Andrea Rispoli del Palermo 'per condotta gravemente antisportiva: per avere ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan-Genoa : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’1 novembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). SCARICA GRATIS ...

Giudice Sportivo - gli squalificati in Serie A per la decima giornata : Tre calciatori e un allenatore, Walter Mazzarri, sono stati fermati dal Giudice sportivo in vista della prossima giornata di Serie A . Sono queste le decisioni arrivate al termine del decimo turno di ...