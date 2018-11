Giornata della tv | i programmi italiani che hanno fatto la Storia

Giornata internazionale della violenza contro le donne : il calcio si mobilita : Il calcio si mobilita in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il prossimo week end i giocatori e tutti gli arbitri della serie A raggiungeranno il campo mostrando un segno rosso sul viso. Si tratta di un segnale importante per dire basta alla violenza di genere, fisica e psicologica. IL 25 novembre nel mondo associazioni, Governi ed enti no-profit prendono posizione contro quella che è ormai diventata una piaga ...

Giornata Mondiale della Televisione 2018 : programmazione Rai : La Televisione non è solo un mezzo di informazione, ma anche di intrattenimento di diversa natura: dallo sport allo spettacolo, passando per i reality. La programmazione Rai Per l'edizione 2018, la ...

Rai e Mediaset celebrano la 22esima Giornata Mondiale della Televisione : Immaginate per un momento che, a partire da domani, il televisore smetta di funzionare. Qual è la prima cosa che vi mancherebbe? La tua serie tv preferita? Rimane sempre in contatto con la notizia? Perdersi la partita della squadra del cuore? Forse. Ma l'importanza della televi...

Nations League : risultati - classifiche e marcatori della sesta Giornata : risultati Nations League – Si sono concluse tutte le partite di oggi valide per la sesta giornata della fase a gironi di Nations League. La partita che erano in programma oggi per la Lega A era Portogallo-Polonia, sfida ininfluente per l’accesso alle Final Four nel gruppo 3. Ebbene, questa partita è stata pareggiata per 1-1 […] L'articolo Nations League: risultati, classifiche e marcatori della sesta giornata proviene da Serie ...

Il Monza protagonista della Giornata contro la violenza sulle donne : Il Monza di Silvio Berlusconi decide di aderire alle iniziative promosse dalla Le Pro in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne L'articolo Il Monza protagonista della Giornata contro la violenza sulle donne è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : oggi quattro gare della settima Giornata. Monza-Bassano in diretta sulla web tv di OA Sport : Si giocheranno oggi quattro gare della settima giornata della Serie A1 di Hockey su pista: dopo i due anticipi del sabato che hanno visto le vittorie per 7-4 di Scandiano contro il Thiene e per 4-2 di Vercelli contro il Viareggio, la tornata si completerà domani con il posticipo tra Valdagno e Trissino. In programma Breganze-Follonica, Sarzana-Sandrigo, Forte dei Marmi-Lodi e Monza-Bassano. Proprio quest’ultimo match verrà trasmesso in ...

Giornata internazionale della violenza contro le donne : perché ricorre il 25 novembre : Il 25 novembre in tutto il mondo viene celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di una ricorrenza importante che ha alle spalle una storia molto commovente. Era il 17 dicembre del 1999 quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite istituì tramite la risoluzione numero 54/134 la Giornata internazionale dedicata alla violenza di genere. Lo scopo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo ...

Giornata contro la violenza sulle donne : interviene il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani : ... mentre stavano andando in auto a far visita ai loro mariti , anch'essi incarcerati per la loro militanza politica, , furono fermate dalla polizia, condotte in una piantagione di canna da zucchero e, ...

Calorie - i momenti della Giornata in cui ne bruciamo di più : CrossFitTabataCorsaHiitEllitticaAppetito, fatica, sonno. Il ritmo circadiano individuale è fondamentale nel modulare i momenti quotidiani di ciascuno di noi. In particolare, però, questa sorta di orologio biologico – al quale molti esperti, come il britannico Paul Kelley, dicono dovremmo porre più attenzione – ci indica anche quali siano i momenti della giornata in cui bruciamo più Calorie. Anche quando siamo a riposo, vale a dire impegnati in ...

Calcio femminile - le migliore italiane della settima Giornata di Serie A : Barbara Bonansea e Annamaria Serturini sugli scudi : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il settimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo a valutare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Barbara Bonansea (JUVENTUS): Un sinistro a giro che va togliere la ragnatela dal sette. Prodezza dell’esterno della Vecchia Signora che, una volta ancora di più, ha messo ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della quinta Giornata di Serie A1 : Roberta Bianconi trascina Catania alla vittoria nel big match : La quinta giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile ha dato il verdetto tanto atteso: il primo scontro stagionale tra Padova e Catania va alle etnee, capaci di imporsi in trasferta per 7-8. Vincono le inseguitrici, Roma e Rapallo, sempre terze a braccetto, mentre in quinta piazza salgono Bogliasco e Florentia. Andiamo a scoprire le migliori italiane della tornata: Roberta Bianconi (Catania): una tripletta nel momento più importante ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : i migliori azzurri della sesta Giornata. Stefano Luongo super - brilla Ettore Novara : sesta giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: in vetta alla classifica c’è in solitaria l’AN Brescia, vista la prima sconfitta stagionale arrivata per il Posillipo. Successi anche per le inseguitrici: Pro Recco e Sport Management. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua. Stefano Luongo: giornata da incorniciare per l’attaccante, leader della BPM Sport Management. È davvero dominante al ...

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne : tutte le iniziative in programma : Anche lo sport farà parte delle iniziative in programma e domenica 25 novembre allo Stadio Chersoni di Iolo alle 14,30 andrà in scena il test match - internazionale di rugby femminile tra la ...

Volley femminile - le migliori italiane della sesta Giornata di Serie A1. Malinov incanta - Mingardi risolleva Bergamo : Ieri si è disputata la quarta giornata della Serie A1 2018-2019 (che si completa oggi con Busto Arsizio-Firenze), il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. OFELIA Malinov. Forma con la svedese Haak, terminale offensivo letale, la diagonale perfetta del sesto turno. Prova di spessore, condita anche da 5 punti, per l’alzatrice della Nazionale che ...