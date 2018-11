Giorgetti punge Malagò | «Nel Coni sono tutti del Circolo Aniene»

E Giorgetti punge ancora M5s : "Prescrizione? Contratto diverso" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti punge i girllini. Il tema caldo è quello della prescrizione. Le scintille tra M5s e Lega di fatto non si spengono e adesso proprio il leghista manda un messaggio chiaro agli alleati di governo: "Nel Contratto c'è la modifica della prescrizione? Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge".Parole chiare che di fatto ...