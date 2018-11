GfVip | Elia Fongaro | ' Jane Alexander risolva i suoi problemi | in tante mi cercano'

GfVip - Elia Fongaro su Jane Alexander : 'Sto aspettando che esca dalla casa’' : Elia Fongaro è stato ospite nel salotto di Federica Panicucci. L’ex gieffino a Martino 5 sembra aver fatto un passo indietro, in merito alla relazione instaurata con Jane Alexander all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In apertura di programma, l’ex concorrente del reality-show aveva esordito in modo poco elegante ad una domanda della Paniccucci. In modo ironico Elia si era portato la mano all’orecchio e aveva fatto finta di non ...

GfVip : a Domenica Live - Elia Fongaro dice di non essere innamorato di Jane.“Non corriamo troppo” Leggi le sue parole : “innamorato? Non corriamo troppo. Diciamo che ho trovato una persona speciale”. Sono le parole di Elia Fongaro, ex gieffino, che nel salotto di Domenica Live ha chiarito la sua relazione con la concorrente ancora... L'articolo GFVIP: a Domenica Live, Elia Fongaro dice di non essere innamorato di Jane.“Non corriamo troppo” Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GfVip 2018 - la mamma di Giulia Salemi rivela : ‘Elia Fongaro mi ha spogliata con gli occhi’ : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 si è avvicinato molto a Jane Alexander, tanto che lei ha deciso di lasciare il compagno che la attendeva fuori dall’abitazione di cinecittà, eppure Elia Fongaro avrebbe provato a sedurre anche un’altra donna più grande di lui. Si tratta di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi che ha rivelato il retroscena a Casa Signorini, il programma web di Alfonso Signorini (QUI il video) La rivelazione di ...

GfVip 2018 - Jane Alexander e il bacio con Elia : ‘una dichiarazione d’amore’ : Il bacio è finalmente scattato, e non può rimanere senza conseguenze: “Lui l’ha preso per un gioco, ma è stata una dichiarazione d’amore. Voglio solo che Elia non uscisse male da questa cosa, ho fatto tutto io”. Chi parla è Jane Alexander (classe 1972), in un momento di confidenza con le sue compagne di gioco Benedetta Mazza (in una tormentata love story con Stefano Sala) e Giulia Provvedi (che ha magistralmente arginato il suo ex ...

GfVip 2018 - il fidanzato di Jane Alexander in diretta : «Mi hai mancato di rispetto». Ma lei rimane tra le braccia di Elia : Jane Alexander non è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2018 ed è uscita indenne dalla sua prima nomination, ma la sua vita privata ha preso una piega diversa. Durante la sesta puntata, ...

Elia Fongaro e Jane sempre più vicini. Il GfVip diventa bollente : Da una parte Elia Fongaro, l’ex velino di Striscia la Notizia. Dall’altra Jane Alexander, la bella attrice che, proprio nei giorni scorsi, non ha fatto mistero di avere un debole per lui dichiarandosi apertamente. In mezzo il fidanzato di lei, Gianmarco che, vedendo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non potrà certo essere felice. Elia Fongaro e Jane sono infatti sempre più vicini.Ieri notte i due hanno passato ...

GfVip Elia Fongaro gioca a fare il Tronista GAY del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi : Nella casa si gioca a ricreare il reality show di Maria De Filippi. Non è mai facile far passare il L'articolo GFVIP Elia Fongaro gioca a fare il Tronista GAY del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GfVip - guerra fra ex velini. Pierpaolo Pretelli : «Ecco perchè ho litigato con Elia Fongaro» : 'In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di 'Striscia La Notizia' ed attuale concorrente del GF Vip , il biondo, che ora biondo non è, Elia Fongaro!', sono ...