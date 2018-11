Genova | corso Perrone apre domattina Bucci | «Passo avanti per la Valpolcevera»

Genova - corso Perrone apre domattina : Ultimati i lavori di protezione dal possibile distacco di detriti. Sarà nuovamente percorribile, da giovedì, la strada sulla sponda destra del torrente

Maltempo Genova : gli studenti della frazione isolata andranno a scuola - aperto un percorso pedonale : E’ stato già aperto il percorso pedonale che permettera’ il transito a circa 300 persone residenti a San Carlo di Cese sulle alture di Pegli Voltri, rimaste isolate per il crollo della strada in localita’ Carpenara, franata per le forti piogge. Un’opera resa possibile grazie al lavoro congiunto della Protezione civile regionale e della Protezione civile comunale, insieme ai Vigili del Fuoco, e al Municipio 7 che da questa ...

Maltempo Liguria : possibile disperso a Genova - ricerche in corso lungo il torrente Varenna : Sono in corso in queste ore le ricerche di un possibile disperso lungo il torrente Varenna, nel Ponente di Genova, colpito da forti piogge. Nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde del corso d’acqua e ne è stata trovata solo una parte. Le ricerche si stanno svolgendo lungo il greto: impegnati 2 soccorritori acquatici SA e la squadra di Multedo dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria: possibile ...

Maltempo - a Genova cresce il livello del Bisagno : monitoraggio in corso : Le forti piogge di questo pomeriggio, con una linea temporalesca che ha insistito in particolare sul centro-levante genovese, stanno provocando un innalzamento dei livelli idrometrici del torrente Bisagno, che scende dalle vallate passando per il centro di Genova. Nel pomeriggio le precipitazioni diffuse e persistenti localmente anche molto forti, si sono concentrate nell’immediato entroterra genovese, a monte della città e in particolare ...

Ponte Genova - Gemme a Sky tg24 : 'Necessario un percorso veloce' - : Il manager di Fincantieri, probabile commissario straordinario per la ricostruzione, dice: "Otto mesi mi sembrano pochi per ricostruire". "Prometto impegno, grande dedizione e una costruzione rapida"

Decreto Genova : Mattarella ha firmato<br> Toti : "Vedo molte possibilità di ricorso" : Venerdì 28 settembre 2018 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto legge su Genova. La prima reazione è stata quella del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha commentato, a margine del Consiglio regionale:"Ci sarà bisogno di un procedimento di gara per la ricostruzione del ponte Morandi ancorché semplificata perché il Decreto non deroga alle norme europee sulla concorrenza, quindi auguriamoci ...

Concorso polizia municipale Genova 40 posti : domanda entro oggi : Tra i bandi in scadenza a settembre, c’è quello del Concorso polizia municipale Genova per 40 agenti. I candidati assunti otterranno un contratto a tempo pieno, categoria C posizione economica C1, purchè però si iscrivano entro e non oltre le ore 24 di oggi 27 settembre 2018 (e ovviamente superino l’iter selettivo). Si ricorda che 8 posti sono a favore del personale delle FF.AA e 5 posti dei dipendenti del Comune di Genova a tempo indeterminato ...