Frongia | Stadio della Roma? Novità a gennaio

Frongia : entro dicembre-gennaio novità su nuovo stadio della Roma : Roma – Incontri che vanno avanti, novita’ previste tra dicembre e gennaio: va avanti la macchina del nuovo stadio della Roma. A spiegarlo, intervenuto ai microfoni di Retesport, l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, che ha fatto il punto sugli impianti della Capitale e sul nuovo stadio della Roma”. “Per quanto riguarda l’impianto di Tor di Valle ha spiegato: “Tra domani e dopodomani ...

Frongia : Giunta da via libera per ristrutturazione stadio Giannattasio : Roma – “Ieri e’ stato approvato in Giunta il progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione dello spogliatoio, della tribuna e varie opere complementari dell’impianto sportivo capitolino stadio Pasquale Giannattasio – Stella Polare di Ostia Lido. L’importo complessivo per l’intervento, proveniente dal fondo ‘Sport e Periferie’ del Governo e gestito dal Coni, e’ di circa 1 milione ...

Stadio Flaminio - partita la bonifica. Daniele Frongia : “Dialogo con CONI e FIR per l’utilizzo definitivo” : Tornerà a splendere lo Stadio Flaminio di Roma, casa della Nazionale di rugby prima del trasloco all’Olimpico e prima ancora teatro di gloriose battaglie sportive: come riporta il Corriere dello Sport, ieri è partita la bonifica dell’impianto, inutilizzato da diversi anni, per strapparlo al degrado a cui stava andando incontro. L’assessore allo sport di Roma Capitale, Daniele Frongia ha dichiarato: “Dopo la pulizia si ...

Stadio Roma - Frongia : “Andiamo avanti - novità rilevanti nelle prossime settimane” : “Io direi che non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti“. Cosi’ Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma Capitale, ha parlato a Radio Radio sullo Stadio a Tor di Valle. “Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter – spiega ancora Frongia -. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione. Da questo punto di vista andiamo avanti e ...

Stadio della Roma - Frongia : “In arrivo novità importanti” : Nei giorni scorsi sulla nostra testata vi abbiamo dato conto dello stato dell’arte relativo al progetto del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. Oggi nel puzzle si incastra un nuovo e decisivo tassello: le dichiarazioni di Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, uno dei titolari del dossier. Stadio della Roma, LE APERTURE DI CREDITO […] L'articolo Stadio della Roma, Frongia: “In arrivo novità ...

Frongia : prossime settimane possibili novità rilevanti Stadio Roma : Roma – “Io direi che non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti. Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter. Ci sono delle verifiche in corso, pero’ da parte nostra e’ rimasta sempre la stessa intenzione. Da questo punto di vista andiamo avanti e credo che gia’ dalle prossime settimane ci saranno novita’ rilevanti”. Cosi’ l’assessore allo Sport ...

Frongia : 'Stadio Roma? Novità rilevanti nelle prossime settimane' : ROMA - Daniele Frongia , assessore allo Sport di Roma Capitale è intervenuto a Radio Radio di seguito le sue dichiarazioni: Sulla Maratona di Roma 2019 'La maratona ci sarà il 7 Aprile 2019 e non è mai stata in dubbio da noi. il Comitato, ...

Stadio Roma - Frongia : “Noi andiamo avanti : in arrivo novità rilevanti” : L'iter per la costruzione del nuovo Stadio della Roma prosegue. A confermarlo è l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. L'articolo Stadio Roma, Frongia: “Noi andiamo avanti: in arrivo novità rilevanti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stadio Roma - parla Frongia : “iter rallentato - ma andiamo avanti” : Nuovo stadio della Roma, l’assessore allo Sport del Comune Frongia ha parlato dei problemi che stanno rallentando l’iter Sul Nuovo stadio della Roma “non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti. Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione“. Lo dice Daniele Frongia, assessore allo Sport del ...

Stadio Flaminio - Frongia : 'A giorni bonifica - poi accordo con Rugby e Coni' : Così Daniele Frongia, assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, nel corso di un'intervista a Radio Radio e Radio Tv, rispondendo a una domanda sull'inchiesta Parnasi. Salvini: 'Da ...