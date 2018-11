Flop di House of Cards 6 | l’ultima stagione senza Kevin Spacey | Netflix ipocrita e

optimaitalia

(Di mercoledì 21 novembre 2018) C'era da aspettarselo.of6 suè un. I risultati parlano chiaro: la metà degli utenti della scorsaha deciso di non guardare l'atto finale della serie.Nel particolare, il primo degli otto episodi diof6, in cui Claire Underwood è il nuovo presidente degli Stati Uniti, è stato visto da due milioni e 900mila spettatori contro i quattro milioni e 400mila della quinta serie. Il pubblico è ulteriormente diminuito nel resto degli episodi, assestandosi sul milione e mezzo.Undefinitivo per una delle serie che ha portatoal successo. Era il 2013 quandoofdebuttava sulla piattaforma - in Italia giunse su Sky Atlantic l'anno seguente. Una partenza in sordina guidata dal one man show,, che forte del suo carisma e delle sue doti attoriali (non ha vinto due Oscar per sport) ha fatto sì ...