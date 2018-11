Fiumicino | la Lega riporta in aula i crocifissi mancanti

ilgiornale

: Fiumicino, la Lega: “Montino due pesi e due misure, altro che democrazia e rispetto” - ilfaroonline : Fiumicino, la Lega: “Montino due pesi e due misure, altro che democrazia e rispetto” - FabrizioSantori : Ecco l’ennesima provocazione del Pd. Nel giorno in cui si celebra la giornata dei diritti dei bambini, il Comune di… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Ci pensa lare inelle aule. È andata a finire in questo modo in quel di, dove la sparizione di alcunidalle classi della scuola primaria di via Rodano è stata protagonista di un vero e proprio giallo.A lanciare l"allarme era stato il senatore del Carroccio William De Vecchis sostenendo di aver raccolto le segnalazioni di alcune mamme sicure che ifossero stati rimossi per "non urtate la sensibilità degli alunni di altri confessioni". Eppure per Maria Pia Sorce, preside della scuola finita sotto i riflettori tanto da far saltare sulla sedia anche il vicepremier Matteo Salvini, non si sarebbe verificata nessuna sparizione. Più semplicemente, ha spiegato la Sorce, "il numero di cui siamo dotati è inferiore rispetto al numero occorrente".Insomma, comunque sia andata la vicenda, un dato univoco c"è: nel plesso scolastico ben dieci ...