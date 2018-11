Fiorentina | Chiesa | ' Onorato di indossare la fascia di Astori' E il capitano scomparso

Serie A Fiorentina - idea falso nueve per Chiesa : FIRENZE - Numeri che iniziano ad essere preoccupanti per l'attacco della Fiorentina . In breve, Simeone ha totalizzato 2 reti, come Chiesa ; Pjaca 1 solo, restano a 0 Eysseric , Mirallas e Vlahovic . ...

Chiesa come Mertens : Fiorentina - prova Chiesa falso nove : Giovanni Simeone non segna e Il Corriere dello Sport ipotizza la soluzione che vedrebbe Federico Chiesa come ultimo terminale offensivo dell'attacco della Fiorentina . Situazione già vista negli ultimi minuti contro la Roma, con Marko Pjaca e ...

Serie A Fiorentina - Chiesa cerca il primo gol con le big : In un periodo avaro di soddisfazioni i viola, e Chiesa, hanno una ghiotta occasione per invertire il trend negativo [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT-...

L’Uomo del Giorno : Federico Chiesa - grande talento della Fiorentina : Federico Chiesa è nato a Genova il 25 ottobre 1997, figlio di Enrico, ex calciatore degli anni 90′, è considerato tra i giovani più promettenti della sua generazione, gioca come ala sinistra ed è abile nell’accentrarsi sul piede destro e tirare da fuori area. Può anche ricoprire il ruolo di ala destra. Dispone inoltre di discrete capacità in fase di copertura difensiva, nonché di un dribbling rapido e di un ottimo scatto, che ...

Chiesa vs Barella : Inter - Milan - Juve e non solo. Scout per Fiorentina-Cagliari : - E secondo la Gazzetta dello Sport saranno presenti allo stadio numerosissimi osservatori che continueranno nel proprio lavoro di stilare report e giudizi sulla crescita dei due ragazzi. Fra i club ...

Fiorentina - Pioli : “Dobbiamo concretizzare di più. Chiesa? Può crescere ancora” : Dopo la sosta Nazionali è tempo di rientro, è tempo di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena la partita di Davide Astori, poiché i sardi del Cagliari visiteranno la squadra viola. A parlare in conferenza stampa è stato Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, che ha voluto parlare del momento dei suoi, commentando […] L'articolo Fiorentina, Pioli: “Dobbiamo concretizzare di più. Chiesa? Può crescere ...

Fiorentina - Chiesa : 'Kakà e Shevchenko i miei idoli. Se valgo 60 milioni? Esagerato' : L'abbraccio tra i due in seguito al gol segnato dal 25 viola contro la Spal, ha fatto davvero il giro del mondo. E a chi afferma che Lorenzo " tesserato nelle giovanili della Fiorentina - sia ...

Fiorentina - Chiesa esclusivo : 'Guarda come mi diverto' : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Tutte le notizie di Fiorentina Pioli, dubbio Pjaca-Mirallas

Lazio-Fiorentina - Pioli : 'Dovremo essere concentrati - Chiesa non si fermi. Badelj? Avrei voluto tenerlo' : Lazio-Fiorentina si presenta come una delle partite più interessanti dell'ottava giornata di Serie A. Le due squadre sono distanti appena un punto una dall'altra e in palio ci sono tre punti ...

Fiorentina : striscione dei tifosi per Chiesa : “Fede, ‘non ti curar di loro, ma guarda e passa’“. Così, parafrasando Dante, i tifosi della Fiorentina, con uno striscione appeso sulla cancellata dello stadio Franchi, hanno voluto incoraggiare Federico Chiesa che in questa settimana è stato al centro delle polemiche per il rigore che si è procurato domenica scorsa contro l’Atalanta. Il giovane esterno viola è stato accusato di essere un simulatore seriale, ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? L'ho visto motivato e sereno» : FIRENZE - Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , da oggi nuoco testimonial dell'ATT , l'associazione che si occupa di curare a domicilio i malati di tumore della Toscana,, ha commentato così il ...

Fiorentina - Corvino è una furia : “giù le mani da Chiesa - arbitraggio ineccepibile” : Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato della ben nota questione legata a Federico Chiesa ed al rigore assegnato alla viola “Giù le mani da Federico e giù le mani dalla Fiorentina. Dopo la partita da parte dei dirigenti dell’Atalanta ho visto qualcosa che mi ha veramente stupito e meravigliato. Chi parla di Chiesa dovrebbe sapere chi è veramente, e basterebbe notarlo guardando ciò che Federico subisce ...

Fiorentina - Corvino : “Giù le mani da Chiesa” : “Giù le mani da Federico e giù le mani dalla Fiorentina. Dopo la partita da parte dei dirigenti dell’Atalanta ho visto qualcosa che mi ha veramente stupito e meravigliato. Chi parla di Chiesa dovrebbe sapere chi è veramente, e basterebbe notarlo guardando ciò che Federico subisce ogni domenica”. Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino […] L'articolo Fiorentina, Corvino: “Giù le mani da Chiesa” ...

Squalifica Chiesa – Ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo il contestato rigore di Fiorentina-Atalanta : dopo il contestato episodio del calcio di rigore di Fiorentina-Atalanta, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla possibile Squalifica dell’esterno della Viola Il calcio di rigore assegnato alla Fiorentina durante la partita dell’ultimo turno di Serie A aveva fatto molto discutere. Federico Chiesa è caduto in area di rigore, senza essere toccato dal difensore dell’Atalanta Toloi, con una dinamica tale ...