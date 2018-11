Fiorentina | Astori nella Hall of fame viola

Serie A Fiorentina - dedicata ad Astori la Firenze Marathon : Firenze - Firenze Marathon in ricordo di Davide Astori : sarà dedicata al capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente lo scorso 4 marzo il km 13 della tradizionale corsa, giunta alla 35esima ...

Fiorentina-Cagliari è la partita di Davide Astori : al 13' le tifoserie si uniscono nei cori per il difensore : Fiorentina-Cagliari può essere considerata la partita di Davide Astori. Le due squadre, adesso in campo al “Franchi” di Firenze, sono quelle in cui il calciatore scomparso nel marzo scorso ha lasciato maggiormente il suo segno al punto da ritirare la maglia numero 13. Tredici come il suo numero di maglia ma anche come il minuto in cui l’intero stadio si ha iniziato ad applaudire e ad intonare cori per omaggiare il ...

Fiorentina - Eysseric : 'Pensiamo sempre ad Astori. 3 punti per tenere il passo...' : Prima della gara tra Fiorentina e Cagliari, il giocatore viola Valentin Eysseric ha parlato a Sky Sport : 'Tutti pensiamo sempre ad Astori, continuerà a vivere sempre dentro di noi. Adesso però dobbiamo pensare alla partita col Cagliari che dobbiamo vincere per riagganciare le squadre che stanno ...

Fiorentina - Pioli : “Davide Astori è sempre con noi” : “Domenica sarà una partita particolare, incontriamo il Cagliari, e ci saranno testimonianze importanti, ma non ci serve una partita particolare per sentire Davide con noi”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, parlando di Davide Astori e del prossimo match di campionato contro la sua ex squadra, sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione Fiorentina di Repubblica. “I ragazzi l’anno ...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : “E’ la gara di Davide Astori” : “Siamo una squadra ambiziosa ma non ancora vincente: fra ambiziosa e vincente c’è un passaggio che dobbiamo cercare di colmare”, lo ha detto Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, intervistato sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione fiorentina del quotidiano “La Repubblica”. VOGLIAMO ANDARE IN COPPA Qualificarsi per le coppe europee “a noi piacerebbe […] L'articolo ...

Fiorentina - Pezzella e il gol con dedica d Astori : "Mi è sembrato giusto" : Il difensore viola ha segnato la prima rete con la maglia dell'Argentina: "Ma la cena la paga Biraghi"

Fiorentina - Pezzella ed il gol in Nazionale : “lo dedico ad Astori” : “Mi è sembrato giusto dedicare ad Astori il mio primo gol con la maglia dell’Argentina: quando il mio nome non uscì tra i convocati per i Mondiali in Russia, Davide usò parole per consolarmi che non dimenticherò mai”. Così German Pezzella, a margine del gran galà, a Palazzo Vecchio, dell’Associazione Nazionale tumori, di cui il difensore argentino della Fiorentina è il nuovo testimonial. Pezzella, reduce dal gol ...

Fiorentina-Cagliari - l’Astori day : la famiglia in tribuna - tifosi e calciatori preparano una giornata speciale : Fiorentina-Cagliari nel segno di Davide Astori, la famiglia dell’ex calciatore viola sarà presente al Franchi Fiorentina-Cagliari sarà l’Astori day. Al Franchi scenderanno infatti in campo nel weekend le due squadre più importanti della carriera del povero Davide, deceduto durante quel maledetto ritiro in quel di Udine. Fiorentina e Cagliari intendono onorare la memoria di Astori, alla presenza della famiglia che sarà al ...

Fiorentina : iniziativa dei tifosi per Astori - coreografia speciale e targa per la famiglia : MORTE Astori- Una coreografia speciale ed una targa da consegnare ai familiari di Davide Astori invitati allo stadio dalla Fiorentina: la stanno preparando i club della curva Fiesole per domenica al Franchi, dove arriverà il Cagliari, due delle squadre che più hanno segnato la carriera del difensore morto lo scorso 4 marzo in un albergo a Udine poche ore prima della partita tra Udinese e Fiorentina. Ad annunciare le iniziative che stanno ...

Fiorentina : Vitor Hugo ricorda Astori - il suo messaggio è da brividi : MORTE Astori- “A Davide penso ogni giorno. Lui è con noi. Il suo posto è sempre lì, negli spogliatoi, e nessuno glielo potrà togliere. Mai. Prendere il suo posto in campo è una grande responsabilità, che provo ad onorare al meglio dando tutto me stesso ogni giorno anche se so che non potrò mai nemmeno avvicinarmi a lui”, ecco le parole di Vitor Hugo, difensore brasiliano della Fiorentina in un’intervista al Corriere ...

Fiorentina - Vitor Hugo nel ricordo di Astori : 'Giochiamo per qualcuno - non contro qualcuno' : Vitor Hugo poi prosegue, ricordando i giorni che seguirono il dramma della morte di Astori: "Abbiamo ricevuto messaggi da tutto il mondo. Soprattutto, ci sono stati i tifosi. Il supporto che ci hanno ...

Minuto tredici di Fiorentina-SPAL : anche i tifosi ospiti ricordano Astori : In occasione della gara con la SPAL, sono stati addirittura i tifosi ospiti a far partire l'omaggio al calciatore scomparso: un bel gesto di sport e di vita.