Fincantieri in pole per la ricostruzione del Ponte Morandi

(Di mercoledì 21 novembre 2018) È arrivata ieri, dal Viminale, la firma al decreto per la semplificazione della documentazione antimafia che dà la possibilità al commissario Bucci di utilizzare procedure più snelle per affidare i lavori didel nuovosul Polcevera. Sempre ieri sono iniziate le operazioni per demolire ciò che resta della pila 9 e liberare via Perlasca dalle macerie, cosa che secondo Bucci accadrà entro due settimane. Bono: “Pronti a realizzare subito due ponti” L’ad di, Giuseppe Bono, dichiara al Secolo XIX di essere “pronto a realizzare non uno ma due ponti per Genova”. Oltre al nuovo, come abbiamo scritto ieri, il colosso navalmeccanico è disponibile anche a costruire unpiù piccolo, in ferro, alla foce del torrente Polcevera, a poche centinaia di metri da quello crollato e l’iniziativa è inserita nel protocollo di intesa firmato da Cassa depositi e ...