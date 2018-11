Fifa | altro episodio di corruzione | clamoroso arresto

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Un giudice del comitato etico dellaè stato arrestato in Malesia per un caso sospetto di. Secondo quanto affermato dal suo legale, Sundra Rajoo, capo del dipartimento di arbitrato della, è stato fermato dall'antimalese al suo ritorno da una riunione a Zurigo. Rajoo si è dimesso dalla sua posizione nell'ambito della camera d'arbitrato asiatica, mentre risale a ieri la perquisizione nei suoi uffici di Kuala Lumpur.