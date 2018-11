Festa del Patrono | gli appuntamenti in programma

Black Friday 2018 - orari e segreti della Festa degli sconti : Meno male che si chiama 'Black Friday' , perché a ben vedere la febbre degli sconti su alcuni siti online è già salita da giorni. Senza attendere il prossimo, fatidico venerdí in cui milioni di ditine ...

Insetti nei panini della mensa dell’asilo : sequestrati 1600 chili di farina inFestata : A seguito dei controlli dei Nas e degli ispettori dell'Asl in un panificio e due centri di cottura del servizio di mensa scolastica sono stati trovati e sequestrati oltre 1600 chili di farina infestata. Ad accorgersi della presenza di Insetti nel pane consegnato ai bimbi erano state le insegnanti da cui è partito l'allarme.--Potrebbero esserci decine di sacchi di farina mal conservati e quindi infestasti da Insetti e parassiti dietro la ...

Coldiretti : la Festa degli alberi rovinata dalla strage di 14 milioni di piante causata del maltempo : A rovinare la Festa degli alberi quest’anno è la strage di circa 14 milioni di piante causata del maltempo che rischia di compromettere l’equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane mettendo a rischio la stabilità idrogeologica. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata dell’albero che si celebra il 21 novembre. Ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi ed abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino ...

Polignano a Mare - paese di Domenico Modugno - tornelli e ticket da 5 euro per entrare nel centro storico per la Festa del Natale : Sabato 17 novembre è stata infatti inaugurata la rassegna " Meraviglioso Natale ", che ha portato in città spettacoli di luce e un abete di 18 metri d'altezza , che dovrebbe essere il più grande di ...

I look delle Grimaldi al gala della Festa Nazionale di Monaco : Charlène in AkrisCharlèneCarolinaCarolinaCarolinaCarolinaBeatrice Borromeo in Giorgio Armani PrivéIeri, al Principato di Monaco, la famiglia Grimaldi si è ritrovata alla Rocca per celebrare la Festa Nazionale, Dalla funzione religiosa di rito alla cerimonia di gala. Nonostante mancasse all’appello Charlotte, gli sguardi del mondo intero – e delle fashioniste appassionate di famiglie reali – erano puntati tutti sulle donne ...

Fox Circus - il programma della maniFestazione di Milano : Ospiti, panel, anteprime e tanta musica: il Fox Circus organizzato da Fox Networks Group e previsto a Milano per il weekend del 30 novembre/1-2 dicembre 2018 si preannuncia davvero ricco di iniziative per tutti gli appassionati di serie tv. Oltre alle esperienze sensoriali che saranno proposte per tutte e tre le giornate (che riguarderanno serie tv come The Walking Dead, Grey's anatomy, The Simpsons ed American Horror Story), il programma ...

ManiFestazione No Tav a Torino - Chiara Appendino : "Niente simboli del Comune" - Sky TG24 - : La sindaca di Torino: "La maggioranza del consiglio comunale esprime una posizione politica che condivido ed è anche contenuta nelle linee programmatiche di questa amministrazione"

PODISMO/ Le immagini della Festa con premiazione degli atleti del Roata Chiusani : Presso i locali del Ristorante Il Picchio Rosso di Roata Chiusani, si è svolta la consueta festa sociale, durante la quale l'atletica Roata Chiusani ha celebrato l'attività svolta nell'anno 2018, con ...

GENOVA "Dialoghi eretici" - la prima Festa della rivista MicroMega : Sabato 24, alle ore 16 il fisico Guido Tonelli , scopritore del bosone di Higgs, , presentato dal filosofo della scienza Telmo Pievani, terrà la lectio dal titolo "Oltre il Bosone: l'infinitamente ...

Un quartiere in Festa per la condanna del vicino da incubo : Il peggior vicino del mondo ora è in carcere. E non vorremmo essere rinchiusi nella cella accanto alla sua.

La Festa dell'albero a Scicli : Il 21 novembre un tocco verde interesserà anche la città di Scicli. Legambiente Scicli Kiafura ha aderito all'iniziativa nazionale "festa dell'albero"

CUNEO/ Scrittori in città : da 20 anni un successo la maniFestazione all'insegna della cultura : Si chiude lunedì 19 novembre, la XX edizione di Scrittorincittà. Oltre 200 appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con Scrittori, giornalisti, critici, artisti e protagonisti della letteratura, ...

Gilet gialli - il governo : «L’aumento del prezzo del carburante rimane» | Chi sono i maniFestanti - e cosa chiedono? : Il primo ministro Philippe è intervenuto in tv affermando che le tasse sui carburanti rimarranno e che «la libertà di manifestare è garantita ma non può essere anarchia

Festa del Torrone - giornata boom : CREMONA - giornata boom alla Festa del Torrone. 'E' stata la domenica con il numero più alto di visitatori in assoluto nella storia della maniFestazione', è la prima sensazione di Stefano Pellicciardi ...