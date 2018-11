Non è normale che sia normale! La Carfagna contro il Femminicidio (Di mercoledì 21 novembre 2018) L'iniziativa in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si ricorda in tutto il mondo il giorno 25 novembre. Nel video testimonial d'eccezione, da Barbara D'Urso ad Alessandro Borghi, con un tratto rosso sul viso



Un tratto rosso sul viso per dire "non è normale che sia normale". Mara Carfagna scende in campo su uno dei temi a lei più cari: la violenza contro le donne. La vicepresidente della Camera, già ministro delle Pari opportunità, ha presentato mercoledì sera durante un evento nella Sala della Lupa della Camera la campagna che sarà rilanciata sui social grazie ai video realizzati da testimonial d'eccezione. L'occasione è la . Coinvolti non solo big del mondo dello spettacolo e della televisione, ma anche della cultura, dell'Università, dell'informazione e della moda che per l'occasione gireranno un breve video in cui ripetono il messaggio contro la violenza e l'indifferenza: "Nonènormalechesianormale".

