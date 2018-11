Fattura elettronica | 2 miliardi in bilico

Fattura elettronica - corsa contro il tempo per risolvere i nodi privacy : Del resto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno di studi della Guardia di Finanza ha tenuto a precisare che «dal primo gennaio 2019 ...

Tria : «Niente rinvio per il debutto della Fattura elettronica» : Nessun rinvio per il debutto dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo della fattura elettronica tra privati: lo ha confermato stamattina il ministro dell'Economia Giovanni Tria con una affermazione esplicita: «Dal primo gennaio partirà la fatturazione elettronica obbligatoria». Al massimo si starebbero valutando possibili esclusioni per alcune ...

Fattura elettronica - siamo certi di voler affidare i nostri dati fiscali all’Agenzia delle Entrate? : Ricordate Minority Report? Nella pellicola si immaginava un mondo visionario, in cui il progresso aveva portato a un controllo centrale dei crimini, che erano addirittura predetti. In questa – apparentemente tranquilla e protetta – realtà, tutti vivevano felici, fino a quando un bug non interferiva con il sistema e il malcapitato di turno si trovava a combattere contro ciò che non poteva controllare più. Sì, oggi potrebbe accadere lo ...

Fatturazione elettronica 2019 : bocciata dal Garante privacy. Ecco perché : Guai in vista per la Fatturazione elettronica 2019, che si prepara ad entrare in vigore dal 1° Gennaio del nuovo anno. Il Garante per la Privacy ha avvisato l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della e-fattura, così come è stato regolato, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere ...

Dl fisco - verso esenzione dall’obbligo di Fattura elettronica per i medici. Più sconti per chiudere liti con le Entrate : L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati viene confermato a partire dal primo gennaio, ma non per tutti. Non scatterà per medici e farmacisti, in possesso di dati sanitari ‘sensibili’. E’ questa la soluzione di compromesso individuata da governo e maggioranza dopo i rilievi avanzati dal Garante per la Privacy sulla e-fattura. Eliminarla o rinviarla a data da destinarsi costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato, ...

Rischio di un buco da 1 - 9 miliardi - resta l'obbligo della Fatturazione elettronica dal 1° gennaio : l'obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal primo gennaio resterà, nonostante i rilievi del Garante della Privacy. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza a margine dei lavori al Senato sul decreto fiscale. Eliminare o rinviare la misura, si spiega, costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato. Il recupero di evasione previsto è di circa 1,9 miliardi di euro in un anno.

Fattura elettronica : per Alberto Bagnai serve una 'Pausa di riflessione' del Governo : Dopo la bocciatura della Fattura elettronica da parte del Garante della Privacy anche uno dei più convinti assertori della riforma fiscale, il senatore leghista e presidente della Commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai si sarebbe convinto dell'opportunità di fare una pausa di riflessione sulla Fattura elettronica anche se mancano meno di due mesi alla sua introduzione obbligatoria nel nostro sistema economico. Le parole di Bagnai non ...