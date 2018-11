Fanta News e il futuro dell’informazione. Giovedì 22 la diretta su Radioimmaginaria

Infortunio Piatek - rottura del crociato? No - è una bufala/ La fake news che ha terrorizzato i Fanta-allenatori : Infortunio Piatek, anzi no: la rottura del crociato è una bufala. fake news: il gioiello del Genoa sta bene e scenderà regolarmente in campo per la partita contro il Parma(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 23:41:00 GMT)