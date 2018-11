Fair Play Finanziario | il Milan e il Tas si aspettano una pena «proporzionata»

Fair Play Finanziario - Milan : rischio sanzione per i rossoneri? : Si è conclusa dopo circa 2 due l’udienza del Milan davanti alla Camera giudicante della Uefa, chiamata a definire una ”sanzione disciplinare proporzionata” per le violazioni al Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017, dopo l’annullamento da parte del Tas della squalifica dalle competizioni europee. Della delegazione rossonera impegnata a Nyon, in Svizzera, fanno parte il presidente Paolo Scaroni, Gordon Singer, ...

Milan a Nyon per il Fair Play Finanziario - il club si aspetta una multa : L’articolo della Gazzetta Il Milan di nuovo a giudizio, a casa Uefa per il Fair Play Finanziario. La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera ricostruiscono le prossime tappe per il club rossonero, atteso domani alla Camera giudicante di Nyon. Leggiamo: «La località svizzera non evoca buoni ricordi: il 19 giugno scorso la delegazione rossonera uscì sconfitta dal palazzo a vetri della Uefa, ma erano altri tempi, il triste canto del ...

Milan - ecco le sanzioni Uefa per il Fair Play Finanziario : cosa può succedere : Si chiude la partita per le violazioni del triennio 2015-2017. Tutti gli scenari in attesa del nuovo confronto in primavera sul bilancio in rosso del 2018

Milan-Fair Play finanziario - Scaroni convocato dall’Uefa : le possibili multe e blocchi del mercato : Il Milan dovrà fare i conti con l’Uefa e con il tanto chiacchierato Fair play finanziario, in arrivo le sanzioni per i rossoneri L’ombra del Fair play finanziario incombe sul Milan. Si tratta di un fatto noto, la società rossonera ed anche i suoi tifosi, sanno bene che l’Uefa dovrà comunicare le sanzioni da infliggere al club meneghino nei prossimi giorni. Per l’esattezza nella mattinata di domani il presidente ...

Addio Fair Play - portiere a terra e gol dell'attaccante in Uzbekistan-Maldive : Un calcio... al fair play. E ai valori dello sport. Ciò che è accaduto in Uzbekistan-Maldive ha dell'incredibile, soprattutto considerando com'è finita la partita: 20-0, qualcosa in più del semplice "cappotto". Ripercorriamo l'accaduto però: ...

Scaroni : «Il Fair Play finanziario? Ci aspettiamo una sanzione proporzionata» : «L'analisi del bilancio futuro è uno step successivo e avverrà in primavera», ha affermato il presidente del Milan L'articolo Scaroni: «Il fair play finanziario? Ci aspettiamo una sanzione proporzionata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’Equipe : Fair Play Finanziario - il Psg rischia esclusione dalle coppe : Contratti di sponsorizzazione al rialzo Ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi, ora si profila addirittura la sanzione più grave per il Psg. Secondo L’Equipe, la Uefa potrebbe prendere in considerazione l’idea di escludere il club parigino dalle coppe euiropee. Nel mirino della commissione per il Fair Play Finanziario, ci sarebbertto i contratti di sponsorizzazione stipulati al rialzo con aziende legate al Qatar. Le stagioni ...

Clamoroso Psg - rischia l’esclusione dalla Champions League : il club nei guai sul fronte Fair Play Finanziario [DETTAGLI] : Sono in arrivo nuovi guai per il Psg, i club francese rischia grossissimo per la situazione legata al Fair-Play Finanziario. Come riporta l’Equipe la Camera di investigazione dell’organo di controllo Finanziario avrebbe deciso di rivedere al ribasso i contratti di sponsorizzazione del Psg, nel dettaglio nel mirino è finito l’accordo di 100 milioni di euro a stagione sottoscritto con l’Autorità per il turismo del ...

Fair Play Finanziario : il Psg rischia l'esclusione dalle coppe : Il Paris Saint Germain rischia l'esclusione dalla Champions League e da tutte le competizioni europee per via dei contratti di sponsorizzazione firmati con gli enti del Qatar e giudicati ben più ...

Football Leaks - la Uefa : 'Fair Play Finanziario - casi da valutare' : ROMA - I documenti di Football Leaks continuano a scuotere il mondo del calcio e la Uefa avrebbe deciso di tenerne conto. Gli ultimi documenti riguardanti le presunte violazioni delle norme sul fair Play Finanziario , che riguardano in maniera pesante Psg e ...

Israele - il "Fair play" del cugino di Kondogbia : gol mentre soccorre il compagno di squadra : La tua squadra attacca per cercare il gol della vittoria, la palla arriva con un cross dalla destra in area di rigore dalle tue parti e c'è un calciatore a terra... Sembra la scena di quel famoso ...

Karma e Fairplay : Habibou segna mentre soccorre un compagno. VIDEO : Ne abbiamo viste di tutti i colori su un campo di calcio, VIDEO divenuti virali che nel weekend ci portano in Israele . Si gioca Maccabi Netanya-Maccabi Petah Tikva, match valido per la 10giornata ...

La lezione di Fair Play di Lorenzo - 10 anni : si ferma per allacciare le scarpe all’avversario : Lorenzo, 10 anni, maglia rossa del Favaro Basket, si mette in ginocchio e aiuta l’avversario Federico, di 8 anni, che veste la maglia della Pro Pace Crm Pallacanestro Padova durante una partita del torneo di Asiago Basket Camp. Un gesto immortalato in una foto, pubblicata su Facebook e diventata subito virale.Continua a leggere

Fair Play finanziario - in arrivo per il Milan multe e limitazioni al mercato : i dettagli : Milan pronto a discutere con l’Uefa, in arrivo multe e limitazioni al mercato che però non spaventano la società rossonera ed i tifosi La dirigenza del ‘nuovo’ Milan sa bene che nelle prossime settimane arriverà una multa dall’Uefa per la calda questione Fair play finanziario. Una situazione nota, che non spaventa affatto i vertici del club e non deve spaventare neanche i tifosi rossoneri per i modi ed il peso delle ...