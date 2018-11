Facebook | Zuckerberg non si dimetterà

Il mea culpa di Zuckerberg - il mantra di Facebook - : ... ma al tempo stesso ha il potenziale distruttivo di un elefante nella cristalleria del mondo online se quegli stessi strumenti e quelle stesse dinamiche vengono piegate alla volontà dei bad actor .

Facebook e Instagram - fermi i due social di Zuckerberg : "Di nuovo disponibile a breve", si legge sulla pagina degli account di uno dei social network più frequentati di sempre. Anzi, probabilmente il più frequentato. Dalla tarda mattinata, infatti, fino a qualche minuto fa, Facebook, il colosso americano ideato e fondato da Mark Zuckerberg, non è operativo. Specialmente in alcune aree d'Europa. A riferirlo sono stati diversi tweet di alcuni utenti da molti paesi del continente. Tra cui l'Italia, ...

Facebook - Mark Zuckerberg ai top manager : "Siamo in guerra" : Facebook è "in guerra", quindi la compagnia sarà gestita di conseguenza. Parola del suo fondatore, Mark Zuckerberg, durante una riunione segretissima tenutasi a giugno con i 50 top manager dell'azienda, raccontata oggi 19 novembre dal Wall Street Journal.Il quotidiano newyorkese cita diverse persone a conoscenza dei fatti. In tempo di pace, ha detto secondo le fonti il 'numero uno' del colosso di Menlo Park, i dirigenti possono ...

Sale pressione su Zuckerberg - Facebook cala in Borsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

George Soros - il suo più segreto e potentissimo nemico : la clamorosa accusa contro Mark Zuckerberg e Facebook : ... che avrebbe diffuso fake news sul fatto che dietro ai gruppi che criticano Facebook ci sia proprio il finanziere ungherese, il più odiato dai sovranisti di mezzo mondo per il suo impegno a favore ...

Mark Zuckerberg ha ordinato a tutti i dirigenti Facebook di utilizzare telefoni Android : Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha ordinato al suo team di management di utilizzare solo telefoni Android. Secondo quanto riferito, la decisione è stata presa dopo che il CEO di Apple, Tim Cook, ha criticato il leggi di più...

Mark Zuckerberg rivela : “Ho pensato di chiudere Facebook” : “Ha mai pensato di chiudere Facebook?” Silenzio. Dopo due minuti in cui la tensione era palpabile, Mark Zuckerberg inizia a parlare: “Sì. Abbiamo pensato di sospendere Facebook, in diverse occasioni, nel 2010 e poi di nuovo qualche mese fa, per difendere la privacy delle persone coinvolte nella fuga di dati a opera di hacker”. È questa la grande ammissione fatta dallo stesso inventore del popolare social network durante la conferenza stampa ...

Facebook - Zuckerberg contro il Nyt : 'False le accuse contro di noi' - : L'amministratore delegato e il suo braccio destro Sheryl Sandberg replicano all'inchiesta su Russiagate, Soros e privacy: "Segnalate le interferenze russe, mai commissionate campagne di fango, stiamo ...

Zuckerberg : «Sì - ho pensato di chiudere Facebook» : Già, Zuckerberg aveva pensato di chiudere Facebook. Lo ha ammesso giovedì nella conferenza stampa online che era stata organizzata per spiegare quali progressi sono stati fatti nel controllo dei contenuti e per annunciare novità importanti, ma in cui, alla fine, il Ceo del social network si è trovato costretto a rispondere soprattutto a domande sull’inchiesta del New York Times. Il Ceo del social network è accusato di avere sottovalutato la ...

Zuckerberg di nuovo sotto accusa. “Non sapevo nulla della società di lobbyng che per Facebook screditava Soros” : Il fondatore del social network risponde alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per accostare le voci critiche al finanziare preso di mira da destra e populisti. “Abbiamo subito rotto il contratto”,...

Zuckerberg : “Ho pensato di chiudere Facebook” : “Avete mai pensato di chiudere Facebook?” Silenzio. Dopo qualche secondo Monika Bickert, Global Head of Policy Management, risponde che il social network è utile, e un po’ divaga. Zuckerberg, pure presente alla call con organi di informazione da tutto il mondo tra cui La Stampa, si prende un paio di minuti: “Abbiamo pensato di sospendere Facebook, ...

Mark Zuckerberg avrebbe esortato i dirigenti di Facebook a usare smartphone Android : Mark Zuckerberg parrebbe nutrire un certo rancore nei confronti di Tim Cook, ma la presunta decisione di consigliare ai dirigenti di Facebook di optare per smartphone Android al posto degli iPhone potrebbe essere dettata da ragioni più concrete e razionali, fra tutte la maggior diffusione del sistema operativo di Google rispetto a iOS.

Zuckerberg - prendiamo la privacy su Facebook sul serio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Zuckerberg punta sul politico inglese Nick Clegg per rilanciare Facebook : Ancora sotto schiaffo per il datagate di Cambridge Analytica e nel mirino dei governi di mezzo mondo che chiedono regole più stringenti, il social network punta su un politico seguendo le orme di ...