Fa a pezzi il corpo del compagno | ne cucina i resti e li serve con un po' di riso | lui

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Una donna marocchina è stata accusata di aver ucciso il suo, di averne fatto aile poi di averloto,ndolo insieme a del. L'episodio, riportato tra gli altri anche dal New York Times, sarebbe accaduto negli Emirati Arabi Uniti: la donna, di cui non è noto il nome, avrebbe assassinato il suonella sua casa di Al Ain, dopo una storia d'amore durata sette anni. Il movente? Sembra che lui avesse intenzione di sposare un'altra in Marocco.Secondo la ricostruzione delle autorità, la donna avrebbe accuratamente tagliato idelprima dirli e di servirli. Il piatto sembrerebbe non aver destato alcun sospetto a causa della somiglianza ad uno appartenente alla tradizione, composto dae carne.Gli agenti sono stati allertati dal fratello della vittima, il quale non aveva più avuto notizie dell'uomo. ...