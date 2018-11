F1 | ultimo Gran Premio per Fernando Alonso | il gesto della McLaren è… spettacolare FOTO

Ciao è il nuovo singolo dei Sonohra in attesa di L’ultimo grande eroe - prossimo album a 10 anni dal debutto : Il nuovo singolo dei Sonohra è Ciao. Il duo veronese è ora pronto a tornare con una nuova prova di studio a 10 anni dal debutto in Liberi da sempre, quello con il quale si sono affacciati per la prima volta sul mercato discografico a seguito della partecipazione e vittoria nella sezione Giovani con il brano L'amore. L'ultimo grande eroe - dal quale estrarranno Ciao - rappresenta il quinto album di inediti dei Sonohra, in uscita il 14 ...

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia - l’ultimo della MotoGP 2018 : Il pilota della Ducati Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia, l’ultimo del Motomondiale 2018, corso domenica pomeriggio sul circuito Ricardo Tomo. La gara era stata divisa in due a causa della pioggia, che aveva costretto i giudici

Torino - il ricordo di mister Radice tra innovazioni tattiche e l’ultimo scudetto granata : Da Paolo Pulici a Patrizio Sala, da Filippo Galli al suo storico vice Romano Cazzaniga, allo Sporting Club di Monza in molti hanno testimoniato la loro gratitudine a Gigi Radice, il mitico allenatore dell’ultimo scudetto del Torino (1975-76). A Radice è stato dedicato il libro “Gigi Radice, il calciatore, l’allenatore, l’uomo dagli occhi di ghiaccio“, scritto da Francesco Bramardo e Gino Strippoli e in ...

Judo - Grand Prix L’Aia 2018 : 16 azzurri volano in Olanda per l’ultimo Grand Prix dell’anno : Dopo aver raccolto un argento con Maria Centracchio nei -63 kg a Tashkent, l’ItalJudo si presenta in Olanda per l’ultimo Grand Prix della stagione con una maxi-spedizione di 16 atleti. Le gare si disputeranno a The Hague (L’Aia) da venerdì a domenica, con 443 atleti iscritti provenienti da 66 nazioni. Gli azzurri vanno a caccia di punti preziosissimi nel ranking mondiale di qualificazione olimpica a Tokyo 2020, ma dovranno ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la grande famiglia Ducati : “speriamo di farle un ultimo regalo” : Jorge Lorenzo proto all’ultima sfida del Mondiale 2018 di MotoGp: le parole del maiorchino della Ducati nel giovedì di conferenze stampa del Gp di Valencia E’ tutto pronto al circuito di Ricardo Tormo per l’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: il Gp della Valencia è alle porte e si prospetta tanto spettacolo in pista. Marc Marquez festeggerà davanti al pubblico spagnolo il suo settimo titolo Mondiale, mentre ...

Si gode l'ultimo sole in spiaggia : aggredita e violentata da un migrante sotto protezione : Un ventenne di origine somala è stato segnalato al 112 da un gruppo di commercianti della Marina di San Vito Chietino che lo avevano visto denudarsi e masturbarsi per strada noncurante della presenza ...

Mourinho si conferma ‘Special One’ - showman e grande allenatore : il gesto dell’orecchio l’ultimo di una lunga serie [FOTO] : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Grande Fratello Vip - lo sfregio all'ultimo secondo per la Cipriani : perché non la fanno entrare nel reality : Non c'è pace per Francesca Cipriani , da giorni in attesa di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl era riuscita a convincere la produzione dopo diversi appelli su giornale e in ...

Il gran ballo delle incertezze : la prima volta di ultimo al PalaLottomatica : ... "Il ballo delle incertezze", che aveva scritto per cercare di fare pace con i propri dubbi e le proprie insicurezze e che ora si ritrova a cantare di fronte ad un palazzetto dello sport sold out. ...

Oggi ultimo giorno per visitare altrocioccolato 2018 - la grande festa del cioccolato equo e solidale : Oltre alle mostre permanenti, al mercato delle botteghe equosolidali, all'area bimbi e mamme, allo spazio olistico e agli spettacoli degli artisti di strada, sarà una giornata ricca di musica dal ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Zebre-Edimburgo 34-16. Grande ripresa e bonus offensivo all’ultimo respiro : Gara dai due volti quella di questa sera a Parma, ma le Zebre, grazie ad una ripresa praticamente perfetta, schiantano Edimburgo vincendo per 34-16 nella settima giornata del Pro14 di Rugby e conquistano cinque punti, ottenendo il bonus offensivo grazie ad una meta siglata nell’ultimo minuto di gioco. Nel primo tempo gli scozzesi dominano in lungo e in largo: al 7′ Hickey porta in vantaggio gli ospiti dalla piazzola, poi al 21′ ...

L'ultimo saluto a Gilberto Benetton. Il nipotino : 'Ciao nonno - aiutami a crescere e diventare grande come te' : Assente la politica nazionale, presenti invece il Governatore Luca Zaia e il sindaco di Treviso Mario Conte. In chiesa anche Florentino Perez, presidente Real Madrid. LA BARA PORTATA DAI 'SUOI ...

