F1 | Ricciardo non si nasconde | “credo di aver cambiato il livello dei sorpassi in questo

F1 - Ricciardo spazza via le voci : “non salterò le ultime due gare - voglio lasciare la Red Bull come si deve” : Il pilota della Red Bull ha confermato la sua presenza nelle ultime due gare della stagione in programma in Brasile e ad Abu Dhabi Daniel Ricciardo esce allo scoperto, il pilota australiano correrà le ultime due gare della stagione con la Red Bull. Le voci alimentate dallo stesso driver di Perth dopo il ritiro in Messico sono state spazzate via con un messaggio postato sul proprio profilo Instagram. LaPresse Niente promozione anticipato ...

F1 - Ricciardo minaccia la Red Bull di non correre gli ultimi due Gp : il team di Milton Keynes corre ai ripari : Nel caso in cui Ricciardo decida di non scendere in pista in Brasile e ad Abu Dhabi, la Red Bull potrebbe anticipare la promozione di Pierre Gasly Otto ritiri per motivi tecnici, un numero pazzesco che sottolinea la sfortuna di Daniel Ricciardo in questa maledetta stagione. Nonostante le due vittorie ottenute in Cina e Monaco, l’australiano ricorderà questo 2018 come un anno da dimenticare, che sancisce la fine del suo rapporto con ...

F1 - Horner contento a metà : “Verstappen è stato ricompensato. Ricciardo? Non posso che chiedergli scusa” : Il team principal della Red Bull ha chiesto scusa a Ricciardo per l’ennesima rottura del motore patita nel corso del Gp del Messico Una giornata dolce-amara per la Red Bull in Messico, alla vittoria di Verstappen ha fatto da contraltare il ritiro di Ricciardo, il settimo in questa stagione per motivi tecnici. photo4/Lapresse Una situazione davvero paradossale quella del pilota australiano, a cui il team principal Chris Horner ha ...

F1 – Gp del Messico sfortunato per Ricciardo - l’australiano quasi in lacrime : “basta - non voglio correre le prossime due gare” : Daniel Ricciardo commenta dopo il Gp del Messico la sua sfortunata gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez: le parole del pilota australiano Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con ...

Formula 1 - GP Messico. Ricciardo dopo la pole : 'Bellissimo per Red Bull'. Ma Helmut Marko non sembra felice : E' davvero una stagione strana per Daniel Ricciardo la sua ultima in Red Bull. Tanti ritiri, tanta frustrazione e poi la pole position in Messico . Un risultato che sa di riscatto per il pilota ...

F1 - Ricciardo non si fida di Ferrari e Mercedes : “torneranno forti - ma spero che non lo facciano” : Il pilota australiano ha commentato l’esito della prima giornata di prove libere, sottolineando come non si fidi di Mercedes e Ferrari Mezzo secondo di differenza tra la sua Red Bull e la coppia Mercedes-Ferrari non può essere realistico secondo Daniel Ricciardo, apparso molto solido nel corso della prima giornata di libere in Messico. photo4/Lapresse L’australiano non si fida di quanto visto in pista, per questo motivo è ...

F1 - Verstappen non aiuta Ricciardo : “tante barzellette sul suo passaggio in Renault. Ritiri? Sensazione schifosa” : Il pilota olandese ha parlato della situazione del compagno di squadra, svelando anche il suo stato d’animo dopo l’ennesimo ritiro avvenuto ad Austin Non se la passa per niente bene Daniel Ricciardo, l’ennesimo ritiro arrivato in Texas ha aumentato la rabbia dell’australiano che non ne può più di tutti questi guardi alla sua monoposto. Photo4 / LaPresse Il futuro è tutt’altro che roseo per il driver di Perth, ...

A Ricciardo non resta che prendere a pugni il muro : L’ennesimo ko della power unit al GP degli USA ha davvero steso Daniel Ricciardo, anche perché gli restano sempre meno gare per poter celebrare con la Red Bull prima che a fine stagione lasci il team. L’australiano era quarto quando è stato costretto al ritiro ad Austin e la beffa è che la causa è […] L'articolo A Ricciardo non resta che prendere a pugni il muro sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - sensazioni positive per Ricciardo : “voglio il podio ad Austin. Renault? Non ci penso ancora” : Il pilota australiano ha sottolineato di avere buone sensazioni ad Austin, svelando di voler raggiungere almeno il podio Quarto posto nella prima sessione di prove libere, nessun tempo nella seconda, dove Daniel Ricciardo non è sceso in pista per via delle avverse condizioni atmosferiche. photo4/Lapresse Nonostante questo inconveniente, l’australiano ha sottolineato di avere sensazioni positive in vista del week-end di Austin, ...

F1 - Ricciardo non si fida della Ferrari : “non so cosa stia succedendo - ma non mostrano il loro reale passo” : Il pilota australiano ha parlato del reale potenziale della Ferrari, sottolineando come non stiano mostrando la velocità di inizio stagione Daniel Ricciardo non si fida delle due Ferrari, il pilota australiano è convinto che Vettel e Raikkonen stiano nascondendo il proprio reale potenziale in quest’ultimo periodo. Non una scelta voluta, ma forse dettata da alcuni guai palesatisi sulla ‘Rossa’ nelle gare arrivate dopo la ...

F1 - Ricciardo appiedato e furioso : “week-end compromesso - la macchina si è spenta e non è più ripartita” : Il pilota australiano non è potuto scendere in pista nella Q2, dovendo così accontentarsi del quindicesimo posto in griglia Ennesima giornata da dimenticare per Daniel Ricciardo, costretto a partire domani dalla quindicesima posizione in griglia per colpa di un problema tecnico occorso sulla sua Red Bull durante le qualifiche del Gp del Giappone. macchina spenta e urlo mefistofelico per l’australiano, apparso alquanto deluso ai ...

F1 - Ricciardo ammette : “non faremo le qualifiche - ma se avessimo avuto questa possibilità ci saremmo divertiti” : Il pilota australiano si è detto soddisfatto del comportamento della sua monoposto, svelando di avere ottime sensazioni in vista della gara Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Russia sul circuito di Sochi. Il leader iridato, al volante della Mercedes, ha girato in 1’33″385 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas e le due Red Bull di Max Verstappen e ...

F1 - Ricciardo non perde la sua ironia : “Verstappen fa il compleanno domenica? Gli dedicherò la vittoria” : Il pilota australiano ha scherzato sul compleanno di Verstappen, sottolineando come potrebbe dedicargli la vittoria per farlo contento L’annuncio del suo passaggio alla Renault ha spinto la Red Bull a chiudere completamente i rapporti con Daniel Ricciardo, costretto a vivere da separato in casa questi ultimi mesi del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse L’australiano però non ha perso la sua ironia, una caratteristica che lo ...