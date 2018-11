F1 | pubblicata un’intervista inedita di Michael Schumacher Il fenomeno parla due mesi

oasport

L'emozione di rivederlo in un video, il volto rilassato, le parole d'amore per la #Ferrari, i rivali e gli idoli di…

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Un’intervistarilasciata dail 30 ottobre 2013 è statasul sito ufficiale del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. La famiglia del tedesco ha deciso di mostrare queste nuove immagini a quasi cinque anni dal drammatico incidente sugli sci (era il 29 dicembre 2013) in cui incappò l’ex ferrarista: a poco più di un mese dal suo cinquantesimo compleanno (il 3 gennaio 2019), la moglie Corinna e i figli stanno ricordando ilsulle cui condizioni fisiche vige la massima privacy e il totale riserbo. In questa intervista, Schumi rispose alle domande di alcuni appassionati. Ad esempiodel Mondiale più bello che a suo dire fu quello vinto a Suzuka nel 2000 con la Ferrari, il Cavallino Rampante non vinceva da 21 anni e lui non vinceva da quattro stagioni: “Finalmente vincemmo il campionato, un grande ...