Ex Ilva | Unicef ‘adotta’ i bimbi di Taranto | “Simbolo dei diritti violati dell’infanzia

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Trascinata dalla necessità di risolvere il problema dell’occupazione e superare la crisi che stava prosciugando le casse del gruppo, la politica ha dimenticato i bambini dei quartieri Tamburi, Paolo VI e via così, fino all’altro capo della città. “Ma ora che il lavoro lo abbiamo sistemato, tocca a loro. Il casonon è chiuso”, denuncia l’che ha scelto il capoluogo jonico per chiudere le celebrazioni per l’anniversario della Convenzione Onu suidei minori. Un girotondo davanti alcune scuole primarie della città e un incontro con gli studenti dei licei: il primo passo dell’iniziativa con cui la onlus ‘adotta’trasformando un problema industriale locale nel “simbolo internazionale deidell’infanzia” e chiedendo un “patto trasversale per non lasciare da soli i ...