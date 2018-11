Europei 2020 | è il momento dei sorteggi | ecco i possibili ostacoli per l’Italia

Qualificazioni Europei 2020 : tutte le fasce e le possibili avversarie dell’Italia. Date - programma e orario del sorteggio : Al termine della Nations League si sono definite le varie fasce in vista del sorteggio dei gironi per le Qualificazioni agli Europei 2020. Le 55 squadre partecipanti sono state suddivise in sei fasce di merito, domenica 2 dicembre verranno composti 10 gruppi: 4 da cinque squadre e 6 da sei squadre, le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno alla rassegna continentale mentre i restanti quattro posti verranno assegnati tramite i ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : quando si svolge il sorteggio dei gironi? Data - programma - orari e tv. Le possibili avversarie dell’Italia : Domenica 2 dicembre 2018 (alle ore 12.00) si svolgerà il sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di Calcio. A ospitare l’evento sarà il Convention Centre di Dublino (Irlanda) dove verrà svelata la composizione dei vari gruppi che qualificheranno 20 Nazionali alla prossima rassegna continentale (gli altri quattro pass a disposizione verranno assegnati tramite la Nations League). Di seguito il calendario completo ...

Mancini : “Vogliamo battere il Portogallo - ma vero obiettivo sono gli Europei del 2020” : Roberto Mancini chiude stasera il suo primo ciclo alla guida della Nazionale: lo fa con il Portogallo a Milano, davanti a settantremila persone, un pubblico record per una Nazionale che solo un anno fa, e proprio nello stesso stadio, mandava ai rovi la partecipazione al Mondiale con uno squallido 0-0 contro la Svezia. Il ricordo torna ineludibile, ...

Sorteggio Qualificazioni Europei calcio 2020 : quando si svolge? Data - programma e orario. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : Il Sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio si effettuerà domenica 2 dicembre 2018 (ore 12.00) presso il Convention Centre di Dublino (Irlanda). Appuntamento dunque all’ora di pranzo di un giorno festivo per conoscere la composizione dei vari gruppi che qualificheranno 20 Nazionali alla prossima rassegna continentale (gli altri quattro pass verranno assegnati tramite la Nations League). Al Sorteggio ...

Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video : più contenuti Europei entro il 2020 : Il consiglio Ecofin ha confermato la direttiva UE del 2 ottobre che impone nuove regole per i fornitori di contenuti video in Europa. L'articolo Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video: più contenuti europei entro il 2020 proviene da TuttoAndroid.

Ciclismo : è ufficiale - gli Europei 2020 si disputeranno in Trentino : Sarebbe dovuto essere l’anno dei Mondiali, invece il Bel Paese dovrà consolarsi con gli Europei. Annullata la candidatura di Vicenza per la manifestazione iridata di Ciclismo su strada, assegnati poi alla Svizzera, l’Italia ospiterà la competizione continentale: dal 9 al 13 settembre 2020 i migliori atleti del Vecchio Continente saranno in scena in Trentino. L’ufficialità è arrivata oggi, ma le indiscrezioni avevano ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : a Padova passa l’Ungheria - Italia sconfitta 30-22 : Nuova sconfitta per la Nazionale Italiana di Pallamano maschile, che a Padova cede 30-22 all’Ungheria nella seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020, i primi a 24 squadre. L’Italia, oggi in tenuta rossa in onore del Trieste, subisce in apertura la rete del pivot Bence Banhidi, ma pareggia con Andrea Parisini. I magiari accelerano e volano sul +2, ma una stupenda volante di Davide Bulzamini accorcia il distacco, prima ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia ospita l’Ungheria nella seconda giornata : Dopo il tonfo a Mosca contro la Russia nella prima giornata (clicca qui per saperne di più), la Nazionale italiana di Pallamano maschile scenderà nuovamente in campo domani (27 ottobre) alla Kioene Arena di Padova, per affrontare la fortissima Ungheria, favorita per il passaggio diretto del turno. Gli azzurri dovranno necessariamente ripartire dal buon secondo tempo di Mosca e dalla buonissima prestazione del pivot Andrea Parisini, mentre ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia sconfitta a Mosca - la Russia passa 34-20 : Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nella seconda fase delle Qualificazioni agli Europei 2020, maturata in quel di Mosca, al cospetto di una Russia padrona di casa decisamente superiore agli azzurri e fortemente candidata al passaggio del turno. Dopo una primissima fase di studio, Timur Dibirov e compagni allungano dal 3-3 fino al 10-3, con il parziale spezzato solamente dalla rete del mancino ...

Baseball - Europei 2019 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e formula. Torneo già decisivo per Tokyo 2020 : E’ stato comunicato il calendario degli Europei 2019 di Baseball che si disputeranno a Bonn e Solingen (Germania) dal 7 al 15 settembre. La rassegna continentale sarà molto importante perché le prime cinque classificate avranno il diritto di partecipare, insieme al Sudafrica, al Torneo zonale di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (solo un posto in palio). L’Italia, che parte come sempre tra le grandi favorite insieme ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia sfida la Russia a Mosca nella prima giornata : Per la Nazionale italiana di Pallamano maschile è tempo di fare sul serio, con l’inizio della seconda fase delle Qualificazioni agli Europei 2020, che porteranno gli azzurri a Mosca, per affrontare domani la Russia, favorita per il passaggio del turno insieme all’Ungheria. Per l’Italia di Riccardo Trillini si registra l’assenza per infortunio del portiere Vito Fovio, rimpiazzato dall’estremo difensore del Pressano ...