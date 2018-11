Euro 2020 | Italia | occhio alla Germania in 2ª fascia

Qualificazioni Euro 2020 - le fasce del sorteggio : rischio Germania per l’Italia : La Uefa ha confermato le fasce per il sorteggio di Dublino per le Qualificazioni a UEFA Euro 2020. L'articolo Qualificazioni Euro 2020, le fasce del sorteggio: rischio Germania per l’Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sorteggio qualificazioni Europei 2020 : regolamento - fasce e possibili avversarie dell’Italia. Data - programma - orario d’inizio e tv : Domenica 2 dicembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio. A Dublino (Irlanda) conosceremo la composizione dei 10 gruppi, le prime due squadre di ogni girone accederanno alla rassegna continentale mentre gli ultimi quattro posti verranno assegnati tramite i playoff della Nations League. Le 55 Nazionali partecipanti sono state divise in sei fasce, si formeranno quattro ...

Europei 2020 - risultato storico per il Kosovo : il 4-0 sull’Azerbaijan vale i playoff : risultato storico per la nazionale di Calcio del Kosovo, che battendo l’Azerbaigian per 4-0 a Pristina nel torneo di Nations League, si è assicurato il passaggio ai playoff per le qualificazioni agli Europei del 2020. Con tale successo il Kosovo, entrato a far parte dell’Uefa solo due anni fa, ha chiuso al primo posto del gruppo 3 in Lega D con 14 punti, seguito da Azerbaigian (9), Isole Far Oer (5) e Malta (3). SCARICA GRATIS ...

Italia convincente - adesso testa ad Euro 2020 : attesa per il sorteggio - le regole ed i possibili accoppiamenti per la squadra di Mancini : sorteggio Euro 2020 – Negli ultimi giorni l’Italia di Roberto Mancini è scesa in campo per ben due volte, prima il pareggio nella gara di Nations League contro il Portogallo, poi il successo nel finale contro gli USA grazie alla rete dell’interista Politano. Gli iniziali dubbi sull’attuale Ct sono stati spazzati via, l’ex Inter ha riportato tranquillità nell’ambiente ma soprattutto un gioco che è mancato ...

Europei 2020 - è il momento dei sorteggi : ecco i possibili ostacoli per l’Italia : Europei 2020 alle porte, adesso ci vorrà un po’ di fortuna ai sorteggi per non incappare in incroci troppo duri per la Nazionale di Mancini Dopo aver giocato la Nations League, test andato molto bene, adesso le Nazionali si proiettano senza mezzi termini agli Europei 2020. Il 2 dicembre sarà infatti la data nella quale verranno sorteggiati i gironi di qualificazione per l’Europeo, sorteggio al quale ovviamente prenderà parte ...

