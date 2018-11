Epic annuncia il Fortnite Winter Royale Online Tournament con in palio un milione di

Epic Games annuncia una serie di action figure a tema Fortnite : Epic Games ha recentemente annuncia to una nuova linea di action figure dedicata al fenomeno mondiale Fortnite , il tutto sarà disponibile nell'immediato futuro, più precisamente dal primo dicembre.Come riporta Fortnite Intel, l' action figure annuncia ta è la Skin Fenditura della Stagione 5, si tratta del primo giocattolo ufficiale di Epic , in quanto i Funko Pop ed l'edizione Monopoly a tema sono prodotti su licenza. I prodotti sono rivolti ad un ...

Warner Bros e Epic Games annunciano la speciale versione retail Fortnite : Pacchetto Zero Assoluto : Warner Bros. Interactive Entertainment ed Epic Games annunciano oggi Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto, una speciale versione retail del popolarissimo gioco d'azione e costruzione Fortnite Battle Royale. Presso i rivenditori autorizzati a livello mondiale, Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e tutti i dispositivi della famiglia Xbox One, inclusa Xbox One X, a partire dal 16 ...