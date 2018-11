Enrico Silvestrin | lite social con la cantante Baby K

Grande Fratello Vip - Baby K canta ed Enrico Silvestrin perde la testa : 'Ogni volta che...' - parole brutali : In questa edizione del Grande Fratello Vip chi non si è mai tirato indietro a dire la sua è proprio Enrico Silvestrin . In occasione della prova settimanale ospite speciale della serata è stata Baby-K ...

Grande Fratello Vip 2018 - scontro social tra Enrico Silvestrin e Baby K : ‘Pensavo fossi un adulto’ : “[…] I mendicanti di clickbait titoleranno sulla Grande lite/polemica tra me vs Grande artista italiana. Dai con la giostra su, dai con le marionette, dai coi saltimbanchi. Forza siori!”. Così scrive su Twitter Enrico Silvestrin e chi siamo noi per disattendere le aspettative dell‘ex vj di MTV? La polemica cui Silvestrin fa riferimento è quella che si è scatenata tra lui e Baby K. La cantante, ospite della puntata del ...

Enrico Silvestrin - rissa su Twitter con Baby K : “Ogni volta che canti muore un compositore” : L’esibizione di Baby K al Grand Fratello Vip non è piaciuta a Enrico Silvestrin, che ha scritto parole al vetriolo nei confronti della giovane cantante. Silvestrin, ex concorrente del reality, ha scritto infatti che “ogni volta che Baby K canta un compositore muore di dolore“. Non si è fatta attendere la replica, che ha scatenato una vera e propria rissa a colpi di twit. “Che c’è non avevi il coraggio di taggarmi ...

Jane Alexander : arrivano le scuse di Enrico Silvestrin : Enrico Silvestrin ammette di aver esagerato con Jane Alexander Enrico Silvestrin si è raccontato senza filtri ai microfoni di Fanpage.it. L’ex gieffino senza peli sulla lingua ha parlato di Jane Alexander, della liaison nata con Elia Fongaro all’interno del Grande Fratello Vip 3 e di cosa accaduto fuori dal reality con Gianmarco. Silvestrin ha ammesso di aver riportato un messaggio del compagno in casa, un messaggio che le avrebbe ...

Enrico Silvestrin fa piangere Federica Panicucci a Mattino 5 : Federica Panicucci piange dopo il racconto di Enrico Silvestrin a Mattino 5 “Le lacrime in tasca io le ho sempre”. Sono state queste le parole di Federica Panicucci oggi a Mattino Cinque, dopo un momento toccante che l’ha fatta commuovere. Enrico Silvestrin ha fatto piangere Federica Panicucci a Mattino 5. Il racconto del deejay sulla morte della madre ha toccato tutti nel salotto mattutino di Canale 5 e in particolare la ...