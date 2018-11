ENI chiama start up italiane per nuovi progetti legati a digitalizzazione

DomENIca In - 18 novembre : Mara VENIer chiama Emma Marrone : Mara Venier ospita Emma Marrone nella prossima puntata di Domenica In Mara Venier è riuscita a riportare Domenica In allo storico successo iniziale del programma, dopo la cocente delusione avuta durante la passata edizione condotta dalle sorelle Parodi. Per questo motivo è intenta, come sempre, a fare le cose per il meglio. Per il prossimo appuntamento della trasmissione, la Zia più amata d’Italia ha chiamato un super ospite ...

Mara VENIer chiama di nuovo Alessia Macari a DomENIca In : Alessia Macari torna da Mara Venier a Domenica In Alessia Macari torna a Domenica In. A confermarlo è stata Mara Venier su Instagram: “Nessuno ha cacciato nessuno. Alessia torna tra due puntate. Basta scrivere ca…te please”. Sostituita da Fiorenza D’Antonio, seconda classificata a Miss Italia 2018, Alessia non aveva spiegato nè preannunciato l’esclusione. Da indiscrezioni si è saputo che la vincitrice della prima ...

Alessia Gioffi/ Video - “Ho avuto una chiamata da Gesù - Dio mi ha cambiato totalmente la vita” (DomENIca Live) : Alessia Gioffi a Domenica Live: come la sua vita è cambiata grazie all'amore di Dio. L'ex ragazza di Non è la Rai ha parlato della "chiamata" di Gesù.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:07:00 GMT)

Nino D’Angelo a DomENIca In : la chiamata di D’Alessio e le lacrime di Mara : Nino D’Angelo a Domenica In: il rapporto con Gigi D’Alessio e la commozione di Mara Venier Nino D’Angelo a Domenica In, in un’intervista con Mara Venier, porta tanta emozione al pubblico Rai. In particolare, il noto cantante napoletano parla della sua amicizia con Gigi D’Alessio, della mamma e del suo matrimonio con Annamaria. I telespettatori […] L'articolo Nino D’Angelo a Domenica In: la chiamata di ...

Napoli : Carlo Ancelotti - se vi piace chiamatelo gENIo : Napoli - Ma quanto dista la Luna? Perché a volte, il sospetto, è di esserci arrivati vicinissimi, d'aver visto cose che voi uomini... d'essere piombati in una nuova dimensione, umana e comunque ...

La terra è allo stremo - e le soluzioni si chiamano agricoltura sostENIbile ed economia circolare : L'economia circolare in agricoltura. Il rinnovamento del terreno. Il suolo rappresenta un capitale naturale chiave. Pratiche non sostenibili in agricoltura impoveriscono la materia organica nel suolo ...

Elezioni rappresentanti di classe - 2400 gENItori chiamati alle urne : ... il 26 ottobre; per la scuola primaria , plessi Via dell'Arte, Via del Sole e Sorrenti, il 25 ottobre, mentre per la scuola secondaria di primo grado , scuola media, , situata in Viale della Scienza, ...

De Magistris chiama Lucano : «ViENI a vivere da noi a Napoli» : Con un tweet il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha invitato la fascia tricolore di Riace a Napoli. Scarcerato dal Riesame ma con il divieto di dimora nella sua Riace, Mimmo Lucano dovrà...

Giucas Casella contro Carol Torr/ “Non ti ho mai impedito di vedere James - chiamalo!” (DomENIca Live) : Giucas Casella contro Carol Torr a Domenica Live: “Non ti ho mai impedito di vedere James, chiamalo!”. Le ultime notizie sull'illusionista che ha avuto il figlio James da un'ex ballerina(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Il Campobasso chiama Cissé in Serie D : 'ViENI a giocare da noi' : Un passato alla Lazio e la possibilità di ricominciare a giocare a pochi chilometri di distanza da Roma. Potrebbe essere questo, il curioso destino di Djibril Cissé, se dovesse accettare l'invito ...

Rischio presenza allergENI - Ministero richiama la bevanda al latte di cocco Coconut Milk : Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato di un lotto della bevanda Coconut Milk Nature della Ecomil, a base di latte di cocco, per la possibile presenza di frutta secca a guscio non segnalata in etichetta e che potrebbe essere un Rischio per la salute dei consumatori. Chiunque l'abbia acquistata deve riportarla al più presto al punto vendita.Continua a leggere

BENIcio Del Toro : "Dicevano fossi alcolizzato - troppo ingrassato. Da Hollywood non mi chiamavano più" : Benicio Del Toro, sarà il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, in edicola il 10 ottobre. Al magazine ha raccontato come la sua carriera sia stata costellata non solo da grandi successi e film d'autore, ma anche da periodi difficili.Dopo "Paura e delirio a Las Vegas" non ho trovato lavoro per un bel po'. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. Parlavano solo di quanto io fossi ...

