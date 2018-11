Emissioni SAR | gli smartphone che emettono più radiazioni

Enel punta sulle rinnovabili : nel 2021 il 62% dell'energia prodotta sarà a Emissioni zero : Decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione. Sono queste le vie da percorrere nel mondo dell'energia che sta progressivamente trasformando il modello di business tradizionale delle utility. E sono le tre vie alla base della strategia di Enel per i prossimi anni. "La trasformazione ...

BTP Italia : dal 19 al 22 novembre sarà possibile sottoscrivere le nuove Emissioni : Da domani, lunedì 19 novembre e fino a venerdì 22 sarà possibile sottoscrivere una nuova emissione del BTP Italia (Buono del Tesoro Poliennale). Per tutti i risparmiatori si tratta di una buona opportunità per investire la liquidità tenuta parcheggiata sui conti correnti a tasso zero. Il BTP Italia scade tra 4 anni, e ogni 6 mesi paga una cedola con un tasso minimo garantito del 1,45% su base annua. Se il titolo è tenuto sino alla scadenza, non ...

Carbon tax - Cappato lancia la petizione europea per tassare Emissioni inquinanti. “Ogni anno 100 miliardi di ricavi per l’Ue” : tassare le emissioni inquinanti del Carbone, reinvestire i soldi ottenuti in incentivi per le rinnovabili, abbassare il costo del lavoro e, alla fine, salvare le Terra. Sono queste le ambizioni che hanno spinto Marco Cappato, esponente dei Radicali e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, a lanciare una petizione europea per l’introduzione della Carbon tax. Insieme a lui, fanno parte del Comitato promotore anche Monica Frassoni, ...