Elisabetta Gregoraci torna single e va in Kenia con Briatore

Flavio Briatore - l'indiscrezione sulla vacanza con Elisabetta Gregoraci : la voce sul ritorno di fiamma : Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono molto più vicini dopo la rottura di un anno fa, in cantiere ci sarebbe anche una vacanza insieme all'ex marito e al figlio Nathan Falco. La showigirl, come ...

Elisabetta Gregoraci a Domenica In. Le parole su Flavio Briatore e le ‘donne’ : Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier a Domenica In parla della sua vita, della carriera e di Flavio Briatore, ex marito e padre del figlio Nathan Falco, otto anni. Nella chiacchierata con zia Mara, Elisabetta ha parlato degli inizi, quando da giovanissima ha lasciato Soverato in Calabria per Roma, dove inseguiva il sogno di fare la conduttrice televisiva. Immancabile il capitolo dedicato alla mamma, morta di tumore qualche tempo fa: qui ...

Domenica In – Elisabetta Gregoraci sulla fine dell’amore con Flavio Briatore : “troppo circo intorno a lui” : Elisabetta Gregoraci ha presenziato ieri nel salotto di Mara Venier, la soubrette calabrese ha parlato della storia finita con Flavio Briatore a ‘Domenica In’ “Forse sono stata più vicina io a lui nei momenti difficili che lui a me. La cosa lo ha sorpreso. Per me è sembrato molto naturale sostenere il mio uomo. Così dovrebbe essere”: ha confessato Elisabetta Gregoraci sul suo rapporto con Flavio Briatore a Mara Venier ed ...

Elisabetta Gregoraci a Domenica In : “Forse Flavio Briatore si è reso conto di quello che ha perso. Io gli ho voluto davvero bene” : Ospite di Domenica In, Elisabetta Gregoraci si racconta a Mara Venier e parla della fine della sua storia d’amore con Flavio Briatore, l’uomo a cui è stata legata per 12 anni e dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. “Forse sono stata più vicina io a lui nei momenti difficili che lui a me. La cosa lo ha sorpreso. Per me è sembrato molto naturale sostenere il mio uomo. Così dovrebbe essere”, ha detto la Gregoraci. ...

