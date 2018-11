Educazione sessuale dei bambini | a che età iniziare a parlarne?

vanityfair

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Soddisfate la loro curiosità Occhio al linguaggioEvitare l’argomento non serveUsate le parole giusteAttenzione ai comportamentiI genitori spesso vivono con un certo disagio e imbarazzo le curiosità e le domande deisulla sessualità. Evitare l’argomento però non serve. Anzi, al contrario, rischia di generare ancora di più in loro confusione. «Il rischio è che si costruiscano modelli di sessualità alterati. La mancanza dipuò, infatti, incentivare la costruzione di modelli di sessualità pericolosi e perfino violenti, visti i canali di “informazione” che i giovanissimi e, talvolta, perfino i, vanno a consultare» avverte il dottor Ulisse Mariani, psicologo e psicoterapeuta, ideatore insieme alla collega Rosanna Schiralli della prima scuola online rivolta ai genitori per apprendere il metodo dell’intelligenza emotiva. «Occorre, invece, attrezzarsi sul tema ...