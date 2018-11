Dybala al Bayern Monaco? L' attaccante della Juventus Sono molto contento in

Juventus - Dybala : 'Il Bayern non è tra i miei pensieri - voglio vincere tutto a Torino' : E' un Paulo Dybala raggiante quello che torna dall'impegno in nazionale con l'Argentina, dove ha realizzato il suo primo gol in Selecciòn, dopo 18 presenze. L'argentino ha rilasciato anche un'intervista al quotidiano tedesco Bild, nella quale smonta ogni suo possibile passaggio al Bayern Monaco. L'attaccante infatti è fermo nella sua convinzione di rimanere alla Juve, dove vuole ancora vincere tutto . Gli obiettivi dei bianconeri infatti sono ...

