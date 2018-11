Draghi pronto ad allungare il Qe E in Italia è in arrivo il Toro

Draghi pronto ad allungare il Qe E sui mercati arriverà il Toro : E finalmente arrivò il giorno del giudizio, il giorno del giudizio sulla manovra economica italiana. In un’atmosfera che ricorda molto i film di Sergio Leone, nel grande far west dei mercati si scontravano da una parte il governo italiano composto dai giovani spavaldi sovranisti Segui su affaritaliani.it

SPY FINANZA/ Così Savona è pronto a usare Draghi per salvare l'Italia : Paolo Savona sta giocando una carta importante, sapendo che la Banca centrale europea di Mario Draghi non potrà far terminare il Qe, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Spread, l'aumento innescato per aiutare la Germania, di M. BottarelliSPREAD/ Gli autogol del Governo che aiutano gli speculatori, di P. Annoni