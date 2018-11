Dopo la lite social Dolce & Gabbana sparisce dai siti di e-commerce cinesi 

Napoli - calciatore ucciso a coltellate Dopo una lite : in Rete spopola il rap alla memoria : È dedicato a Raffaele Perinelli '20 anni', l'ultimo videoclip dei Morderup, duo rapper di Miano. E proprio nel quartiere a nord di Napoli fu assassinato Raffaele, colpito al petto da una coltellata, ...

Grande Fratello Vip : Enrico Silvestrin e la lite con Baby K Dopo la diretta : La nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata segnata da sorprese e colpi di scena. Ad abbandonare la casa più spiata d'Italia è stato Ivan Cattaneo, battuto al televoto da Lory Del Santo. Nella casa delle celebrità, hanno fatto accesso a sorpresa I Ricchi e Poveri e Baby K, la quale, subito dopo la diretta, si è scontrata animatamente sui social con il Vj storico di MTV Europe ed ex-gieffino Enrico Silvestrin. Baby K si scontra con un ex ...

Modena - finisce in coma Dopo una lite in strada : individuato e fermato l’aggressore : È stato individuato l’uomo che lo scorso 9 novembre, al culmine di una lite, aveva colpito un nigeriano di 32 anni provocandone la caduta a terra e lesioni gravissime alla testa. Si tratta di 25enne connazionale della vittima che da qualche tempo vive come senzatetto nella zona della stazione di Modena.Continua a leggere

Val Susa - speronò moto Dopo una lite in strada : chiesti 15 anni di carcere : Elisa Ferrero era una ragazza 27enne dottoranda in Medicina che fu travolta e uccisa da un furgone guidato da un 52enne che ha travolto la moto sulla quale viaggiava col fidanzato.Nonostante l'incidente sia avvenuto a Torino, a Condove, la competenza territoriale è stata spostata a Milano poiché la zia della ragazza morta è vice procuratore nel capoluogo piemontese ed era così nata un'incompatibilità nel giudizio. Sono stati richiesti 15 anni di ...

Oria - 16enne accoltellato in un parco Dopo una lite a scuola : 12 giorni di prognosi : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri sera all'interno del parco cittadino della villa comunale di Oria, nel brindisino. Un ragazzo di 16 anni è stato infatti accoltellato da un altro minore. L'aggressore ha colpito con violenza la vittima, che nel tentativo di liberarsi è stata ferita al fianco sinistro. Secondo quanto riportato dalla stampa locale i due ragazzini si erano dati appuntamento proprio nella villa. A scuola avevano ...

Tragedia nel mondo del calcio : portiere ucciso a colpi di pistola Dopo una lite in un bar [NOME e DETTAGLI] : Non si arrestano le tragedie che colpiscono il mondo del calcio. L’ultima fa riferimento all’omicidio di un portiere, morto sotto i colpi di un’arma da fuoco dopo una lite in un bar. Sarebbe stata proprio questa la causa scatenante: una discussione accesa per qualche parola di troppo è costata la vita al portiere honduregno Óscar Seín Munguía Zelaya, 27enne in forza al Club Deportivo y Social Vida. Il calciatore era con ...

Omicidio nel Casertano - uomo ucciso Dopo lite : Un uomo di 57 anni, Salvatore De Rosa, è stato ucciso la scorsa notte a Mondragone con un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto nella frazione di Pescopagano, davanti all’abitazione dell’uomo. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Mondragone che indagano sull’Omicidio, sembra che De Rosa, conosciuto già dalle forze dell’ordine per reati minori, sia stato ucciso dopo un litigio con una ...

Moto - ancora guai per Romano Fenati : denunciato Dopo una lite con la Polizia Stradale : Romano Fenati è stato protagonista di un alterco con la Polizia Stradale che ha portato alla denuncia del pilota dopo una reazione sopra le righe Romano Fenati ne ha combinata un’altra. dopo essere stato estromesso dalla Moto2 per aver premuto il freno in corsa a Stefano Manzi, il pilota è rimasto nell’ombra per un po’, con l’intento di rigenerarsi. Adesso è tornato alla ribalta delle cronache per un avvenimento non ...

NBA - Draymond Green fuori squadra Dopo la lite con Durant : maxi multa e ripercussioni sugli Warriors : Draymond Green continua ad accendersi troppo spesso, creando non pochi problemi agli Warriors, la lite con Durant non è passata inosservata Draymond Green non è sceso in campo nella notte con i suoi Warriors. L’ala di Golden State è stata infatti tenuta fuori dopo la lite con Kevin Durant della scorsa notte. Tra i due sono volate parole grosse e la franchigia ha deciso di prendere provvedimenti tenendo a riposo forzato Green ed ...

Accoltellò giovane Dopo lite per il parcheggio - arrestato 74enne nel Napoletano : I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno eseguito un ordine di espiazione pena in regime domiciliare emesso dal Tribunale di Napoli a carico di un 74enne del luogo già noto alle forze dell'...