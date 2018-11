Donatella Versace | Sono stata una madre strana Mio figlio disse alla maestra | ' Non

Donatella Versace - l euro armadio da sogno in un video su Instagram : Donatella Versace vive un po' ai margini del mondo dei social. Di rado, soprattutto nell'ultimo periodo, si leggono notizie e scandali sulla donna che ha consacrato il marchio del Made in Italy nel ...

Donatella Versace apre il suo guardaroba : “Me lo avete chiesto in tanti…”. Il risultato? Giudicate voi : In un video postato su Instagram Donatella Versace mostra il suo immenso guardaroba. Tra scarpe scintillanti e accessori super lusso, un armadio da favola. L'articolo Donatella Versace apre il suo guardaroba: “Me lo avete chiesto in tanti…”. Il risultato? Giudicate voi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Donatella Versace apre il suo armadio : BondageTrasparenzeSlip DressShine bright like a diamondTagli strategiciPantaloni aderenti e topUna stella sul red carpetGipsySee throughStatuariaOroTropical JungleLow cost ma mai low profileMirror mirrorReteFuturisticaArgentoPunk rockFlashy20 anni di carrieraE così, un giorno a caso, Donatela Versace ha esaudito il sogno di molti, tantissimi suoi fan. Di certo del mezzo milione di instagrammer che ha visto il video in cui la stilista ha aperto ...

Donatella Versace - l'armadio da sogno in un video su Instagram : Donatella Versace vive un po' ai margini del mondo dei social. Di rado, soprattutto nell'ultimo periodo, si leggono notizie e scandali sulla donna che ha consacrato il marchio del Made in Italy nel ...

Donatella Versace mostra su Instagram il suo guardaroba. I follower in delirio : "È un paradiso" : "Ciao everyone! Lots of you asked to see my closet. So here it is"! Inizia così, seguita da una musica pop ad alto volume che ripete il suo nome, il nuovo video caricato sul suo profilo Instagram da Donatella Versace. La stilista della medusa d'oro – che ha appena venduto il marchio a Michael Kors per due miliardi di dollari - ha deciso di mostrare ai suoi quasi quattro milioni di followers il suo guardaroba, ma definirlo ...

Donatella Versace - che continua a cambiare per non mollare : Donatella Versace è una roccia dura, come la terra in cui è nata, la Calabria. Ombra del fratello, che nei primi anni ’90 l’aveva messa a capo della linea giovanile del marchio, Versus, con l’improvvisa e tragica morte di Gianni si è ritrovata addosso un peso che chiunque avrebbe retto a fatica: improvvisamente era il volto della maison, era lei “Versace”. Una donna minuta, nel privato insicura, già dipendente dalla droga, che ...

VERSACE - CESSIONE A KORS PER 1 - 83 MILIARDI/ Ultime notizie : Donatella - "Nessuno in Italia voleva comprare" : VERSACE, CESSIONE a KORS per 1,83 MILIARDI. Ultime notizie, parte del ricavato verrà investito nella Capri Holdings Limited. Donatella: "Solo così potevamo crescere"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:21:00 GMT)

Donatella Versace : "Perché abbiamo venduto agli americani? In Italia non si è fatto avanti nessuno" : È uno dei più importanti marchi del lusso al mondo» e per la cui crescita assicura che ci saranno forti investimenti. Aperture di negozi dall'Europa al Giappone, fino alla Corea con l'obiettivo di ...

Donatella Versace si sfoga : in Italia nessuno ci voleva comprare : Roma, 26 set., askanews, - 'Nell'ultimo anno Versace è stata avvicinata da tante persone, francesi, americane. Ma nessun Italiano. Non siamo noi che abbiamo rifiutato di partecipare a un gruppo ...

Versace - cessione a Kors per 1 - 83 miliardi/ Ultime notizie : Donatella - "Solo così potevamo crescere" : Versace, cessione a Kors per 1,83 miliardi. Ultime notizie, parte del ricavato verrà investito nella Capri Holdings Limited. Donatella: "Solo così potevamo crescere"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Donatella Versace. "In Italia nessuno compra perciò vendo alla Kors" : Dopo il passaggio di Versace a Kors e il silenzio in questi giorni di trattative, Donatella Versace parla al Corriere della sera e confessa il suo entusiasmo per la vendita. Dice che il passo è stato importante ma difficile. Che bisognava osare e soprattutto che l'unico neo fosse non aver trovato acquirenti Italiani. Il gruppo dunque passerà nelle mani del gruppo americano per una cifra pari a 1,83 miliardi di euro."Sicuramente ...

In Italia nessuno compra perciò vendo alla Kors. Parla Donatella Versace : Dopo il passaggio di Versace a Kors e il silenzio in questi giorni di trattative, Donatella Versace Parla al Corriere della sera e confessa il suo entusiasmo per la vendita. Dice che il passo è stato importante ma difficile. Che bisognava osare e soprattutto che l'unico neo fosse non aver trovato acquirenti Italiani. --Il gruppo dunque passerà nelle mani del gruppo americano per una cifra pari a 1,83 miliardi di euro."Sicuramente è un passo ...

Versace-Kors - Donatella : “Un’operazione per avere successi a lungo termine” : «Far parte di questo gruppo è essenziale per aver successi a lungo termine». Così Donatella Versace commenta la cessione della Medusa alla Michael Kors Holdings. per 1,83 miliardi di euro. La stilista ha rotto il silenzio di questi giorni, dalle pagine di un comunicato stampa giunto da Londra, parlando (già in inglese) anche a nome della figlia All...

Versace : da Gianni a Donatella fino alla probabile vendita : ... la linea Gianni Versace è stata negli anni Ottanta e Novanta un piccolo miracolo della storia della moda italiana: l'abilità del fondatore è stata creare un'estetica e un mondo di riferimento, non ...