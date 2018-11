Domani è il Giorno del Ringraziamento | ecco cosa mangiano gli americani e quanto

Manovra - Domani il giorno del giudizio. Il governo ribadisce : si va avanti così : Attesa la valutazione della Commissione Ue sulla nostra legge di bilancio con rischio di apertura di una procedura d'infrazione. Salvini e Di Maio: i saldi non si cambiano -

Cosa è successo nell'ultimo giorno del processo Raggi. Domani la sentenza : Virginia Raggi preferì dichiarare il falso con una nota del dicembre del 2016 all'allora responsabile dell'Anticorruzione in Campidoglio Mariarosa Turchi sulla nomina di Renato Marra alla Direzione Turismo e sul ruolo 'pedissequo delle sue determinazioni' ricoperto dal fratello Raffaele che era capo del Personale perché se avesse detto la verità si sarebbe innescato un procedimento penale per abuso ...

Il faccia a faccia tra Di Maio e Salvini sulla prescrizione slitta a Domani. Gli sherpa hanno trattato per tutto il giorno : Nelle stanze del ministero della Giustizia va in scena una riunione lunga sei ore. Presenti sia i rappresentanti M5s sia quelli della Lega ma una soluzione non viene trovata. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, proposto dai grillini, incombe sul governo in un gioco di incastri dove ogni provvedimento è strettamente legato a un altro da minacce e ripicche tra gli alleati di governo. Matteo Salvini è "molto ...

Midterm Usa - Pelosi : Domani"nuovo giorno" : 8.42 "Grazie a voi domani sarà un nuovo giorno in America": così la ex leader di minoranza alla Camera Nancy Pelosi, celebrando la vittoria. I democratici hanno strappato della Camera dei rappresentanti e la Pelosi, che è stata la prima presidente della Camera donna,dovrebbe tornare a fare la speaker. Commentando il voto di Midterm, Nancy Pelosi ha detto che i dem intendono ripristinare i controlli e gli equilibri costituzionali ...

Domani ultimo giorno di sole poi pioggia e cieli coperti per diversi giorni : La Spezia - "Mettetevi la maglia, i tempi stanno per cambiare", canta Franco Battiato. Citazione fin troppo facile guardando le previsioni del tempo sulla Liguria e in particolare sul levante ligure. ...

Eurochocolate - Domani il giorno delle sculture : PERUGIA Con il primo fine settimana Eurochocolate entra nel vivo della sua 25esima edizione. Fino al 28 ottobre tantissimi eventi che si tingono d'argento per un matrimonio indissolubile del Festival ...

Valerio Mastandrea/ L'attore al lavoro per Domani è un altro giorno (E poi c'è Cattelan a teatro) : Valerio Mastandrea, L'attore romano è a lavoro per partecipare al film di Simone Spada "Domani è un altro giorno". Barcellona e Roma sono le location. (E poi c'è Cattelan a teatro)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Mondiali Femminili 2018 : giorno di riposo per le azzurre - Domani c'è Cuba : Sapporo. Giornata di riposo nella Pool B del Campionato del Mondo femminile 2018, in corso di svolgimento in Giappone , 29 settembre - 20 ottobre, . Dopo le vittorie contro Bulgaria e Canada le ragazze di Mazzanti hanno a disposizione ventiquattro ore per ...

Mastandrea e Giallini - Domani è un altro giorno : Sono in corso a Roma le riprese di Domani è un altro giorno , opera seconda di Simone Spada che torna sul set per dirigere una coppia d'eccezione: Marco Giallini e Valerio Mastandrea . Tratto dal film ...

EQUINOZIO D'AUTUNNO/ Domani 23 settembre 2018 : oggi ultimo giorno d'estate - ma il caldo non diminuisce : Autunno 2018, quando inizia la nuova stagione? La data dell'EQUINOZIO di settembre che segna la fine definitiva dell'estate. Ecco il significato di questo importante evento.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:39:00 GMT)

Equinozio d'autunno/ Domani 23 settembre 2018 : oggi ultimo giorno d'estate - ecco perché : Autunno 2018, quando inizia la nuova stagione? La data dell'Equinozio di settembre che segna la fine definitiva dell'estate. ecco il significato di questo importante evento.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:10:00 GMT)

