Dolce & Gabbana | sfilata in Cina annullata Lo spot razzista e la bufera per un post

Dolce&Gabbana annullano sfilata in Cina : 17.28 "The Great Show" di Dolce&Gabbana non si terrà oggi a Shanghai. La sfilata evento è stata cancellata dagli stessi stilisti,dopo le polemiche sull'ultima campagna pubblicitaria giudicata dai web cinesi razzista e sessita. In uno degli spot si vede una modella cinese mentre mangia con le bacchette, seguendo le istruzioni di una voce maschile, che usa volgari doppisensi,piatti tipici italiani. Un hacker ha postato sul sito di Gabbana ...

Dolce& Gabbana - critiche sulla pubblicità in Cina : Una sfilata di Dolce&Gabbana è stata annullata a Shangai in Cina a causa delle accuse rivolte alla famosa azienda per aver diffuso un video pubblicitario dai presunti contenuti razzisti e sessisti. Al filmato si sono aggiunte alcune dichiarazioni che avrebbe reso Stefano Gabbana considerate offensive nei confronti del popolo cinese. Le presunte affermazioni dello stilista sono state riportate da uno dei profili più visitati di Instagram, ...

Dolce&Gabbana - in un video promo la modella mangia un cannolo e una voce commenta : “E’ troppo grande per te?”. E’ polemica. Il marchio : “Vittime degli hacker” : Razzismo e sessismo contro la Cina nei video promozionali di Dolce&Gabbana. A poche ore dall’attesissimo evento mondiale dei due stilisti a Shangai sui media e sui social cinesi è scoppiata la polemica. Al centro della contesa i tre video caricati nella pagina Instagram di D&G. In tutti e tre i mini spot appare una ragazza cinese, vestita con lungo abito in paillettes e bracciali del duo italiano, che si siede a tavola e affronta, ...

Il gran guaio di Dolce & Gabbana in Cina : Una sfilata è stata cancellata dopo una storia di spot accusati di razzismo e messaggi offensivi di Stefano Gabbana (che però sostiene non siano suoi)

Dolce&Gabbana accusati di razzismo in Cina - «show» cancellato : Molto dipenderà da quanto dovremo aspettare per la prossima 'pallina avvelenata' su internet che diventa tempesta nel mondo reale. L'unica cosa che possiamo dire al momento è che la moda, considerata ...

