Dolce e Gabbana | lo spot deride la Cina E la sfilata viene annullata

Dolce & Gabbana - insulti ai cinesi : hackerato profilo Instagram/ Bufera social : i vip prendono le distanze - IlSussidiario.net : Dolce & Gabbana: hackerato profilo Instagram. Reazione alla pubblicità sessista cinese? Ecco cosa sta succedendo alla maison

Bufera in Cina per Dolce & Gabbana - sfilata annullata : Milano, 21 nov., askanews, - Bufera in Cina per Dolce & Gabbana, costretti ad annullare la sfilata-evento, che avrebbe dovuto tenersi oggi a Shanghai, dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla ...

Dolce & Gabbana - sfilata in Cina annullata. Lo spot razzista e la bufera per un post di Stefano. Ecco cos'è accaduto : Gabbana - che per la cronaca ha denunciato di aver subìto un hackeraggio - nel commento screenshottato avrebbe definito la Cina 'una mafia maleodorante, sporca e ignorante'. LA CAMPAGNA SOCIAL 'The ...

Dolce&Gabbana annullano sfilata in Cina : 17.28 "The Great Show" di Dolce&Gabbana non si terrà oggi a Shanghai. La sfilata evento è stata cancellata dagli stessi stilisti,dopo le polemiche sull'ultima campagna pubblicitaria giudicata dai web cinesi razzista e sessita. In uno degli spot si vede una modella cinese mentre mangia con le bacchette, seguendo le istruzioni di una voce maschile, che usa volgari doppisensi,piatti tipici italiani. Un hacker ha postato sul sito di Gabbana ...

Dolce & Gabbana : annullato lo show di Shanghai. Incidente diplomatico in Cina : ''Siamo stati hackerati'' : Il danno d'immagine è ovviamente forte, con profili Instagram di fashionisti che fanno rimbalzare in tutto il mondo commenti, screenshot assolutori o accusatori. La questione quindi non è chiusa, ...

Dolce & GABBANA - INSULTI AI CINESI : HACKERATO PROFILO INSTAGRAM/ Bufera social : campagna marketing razzista? - IlSussidiario.net : DOLCE & GABBANA: HACKERATO PROFILO INSTAGRAM. Reazione alla pubblicità sessista cinese? Ecco cosa sta succedendo alla maison

Dolce& Gabbana - critiche sulla pubblicità in Cina : Una sfilata di Dolce&Gabbana è stata annullata a Shangai in Cina a causa delle accuse rivolte alla famosa azienda per aver diffuso un video pubblicitario dai presunti contenuti razzisti e sessisti. Al filmato si sono aggiunte alcune dichiarazioni che avrebbe reso Stefano Gabbana considerate offensive nei confronti del popolo cinese. Le presunte affermazioni dello stilista sono state riportate da uno dei profili più visitati di Instagram, ...

Dolce&Gabbana - in un video promo la modella mangia un cannolo e una voce commenta : “E’ troppo grande per te?”. E’ polemica. Il marchio : “Vittime degli hacker” : Razzismo e sessismo contro la Cina nei video promozionali di Dolce&Gabbana. A poche ore dall’attesissimo evento mondiale dei due stilisti a Shangai sui media e sui social cinesi è scoppiata la polemica. Al centro della contesa i tre video caricati nella pagina Instagram di D&G. In tutti e tre i mini spot appare una ragazza cinese, vestita con lungo abito in paillettes e bracciali del duo italiano, che si siede a tavola e affronta, ...

Dolce e Gabbana - in Cina critiche per la campagna social - Sky TG24 - : In tre video, accusati di razzismo e sessismo, una modella cinese mangia cibo italiano usando le bacchette e una voce maschile gioca con i doppi sensi. In più, un post sull'account di Gabbana offende ...

Dolce e Gabbana nella bufera per uno spot giudicato razzista : Diet Prada, pagina su Instagram che si occupa delle controversie del mondo della moda, afferma addirittura che sarebbe stato cancellato dal Cultural Affairs Bureau di Shanghai. Il motivo? Una serie ...

Il gran guaio di Dolce & Gabbana in Cina : Una sfilata è stata cancellata dopo una storia di spot accusati di razzismo e messaggi offensivi di Stefano Gabbana (che però sostiene non siano suoi)

Dolce & Gabbana - insulti ai cinesi : hackerato profilo Instagram/ Reazione alla pubblicità sessista? - IlSussidiario.net : Dolce & Gabbana: hackerato profilo Instagram. Reazione alla pubblicità sessista cinese? Ecco cosa sta succedendo alla maison

Dolce&Gabbana - incidente diplomatico in Cina : ''siamo stati hackerati'' : Il danno d'immagine è ovviamente forte, con profili Instagram di fashionisti che fanno rimbalzare in tutto il mondo commenti, screenshot assolutori o accusatori. La questione quindi non è chiusa, ...

Dolce&Gabbana accusati di razzismo in Cina - «show» cancellato : Molto dipenderà da quanto dovremo aspettare per la prossima 'pallina avvelenata' su internet che diventa tempesta nel mondo reale. L'unica cosa che possiamo dire al momento è che la moda, considerata ...