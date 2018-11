Divieto di fumo alla guida e patente sospesa per chi usa lo smartphone al volante | la

fanpage

: In arrivo divieto di fumo alla guida e sospensione patente per chi usa lo smartphone - samueleippia : In arrivo divieto di fumo alla guida e sospensione patente per chi usa lo smartphone - andreapalazzo2 : •Non fumo , non bevo , non ho vizi ...ma ho parcheggiato la vita in divieto sulla strada del possibile • - infoitsalute : Usa: lotta al fumo, autorita' per divieto sigarette mentolo -

(Di mercoledì 21 novembre 2018)die sanzioni più aspre - finosospensione della- per chi usa loal: sono questi alcuni dei punti principali della proposta di legge del M5s per riformare il Codice della Strada. Pene più severe anche per chisotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.