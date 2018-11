Dio benedica la cultura differente

Dio benedica McDonald’s. E al diavolo i vegani sovranisti : L’uomo mangia. Io sono un uomo. Io mangio. Sono ciò che mangio? Non lo so, in realtà ho il sospetto di essere ciò che vomito, ma diamo per buona l’affermazione che “l’uomo è ciò che mangia”. Ieri sono stato un filetto al pepe verde, ieri sono stato delizioso. vegani e vegetariani di tutto il mondo, ogni volta che vi ascolto penso: questi hanno ragione, macellare esseri viventi è “umano”, purtroppo. ...