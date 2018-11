Diffusa bufala Riccardo Capriccioli | richiesta sangue al 3282694447 fasulla

optimaitalia

: Diffusa bufala #RiccardoCapriccioli: richiesta sangue al 3282694447 fasulla - OptiMagazine : Diffusa bufala #RiccardoCapriccioli: richiesta sangue al 3282694447 fasulla - Gumicheletti : RT @ottogattotto: Mi auguro che non sia vero, altrimenti chiederemo le dimissioni di tutti i deputati del #M5S . Sarebbe la bufala più gran… - cagliaripad : Una fake news diffusa ieri per scherzo su Fb ha rischiato di compromettere gli sforzi del sindaco di Sassari -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) C'è ancora chi credere alla, il bimbo di 17 mesi che necessita digruppo B positivo per leucemia fulminante. In allegato al messaggio, che sta girando attraverso Facebook e WhatsApp, anche un numero di telefono (), che, come potrete verificare voi stessi, risulta sempre staccato (non c'è modo di raggiungerlo, a qualsiasi ora del giorno e della notta, a riprova del fatto che quanto comunicato si basi sul nulla).Dai trend di Google abbiamo avuto modo di constatare che lasta tornando, proprio a cavallo di queste ore: le catene di solidarietà, per fortuna in questo caso fasulle (non c'è alcun bambino con quel nome colpito da leucemia fulminante e che abbia bisogno diappartenente al gruppo B positivo), hanno iniziato a diffondersi attraverso i vari social network, con l'unico scopo di fare notizia (una ...