Dieta rapida di 3 giorni per dimagrire 2 chili : pesce e verdure (Di giovedì 22 novembre 2018) La Dieta rapida dei 3 giorni può far dimagrire fino a 2 chili mangiando comunque una varietà di alimenti salutari per l’organismo. Nel menù giornaliero sono previsti il latte, il pesce e tante verdure e frutta. Ecco lo schema dietetico dei tre giorni.



Lunedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. In alternativa al caffè si può scegliere del tè o orzo a piacere, con un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate. Spuntino di metà mattina: un kiwi, oppure uno yogurt magro da 125 g. Pranzo: tonno sott’olio sgocciolato (una confezione da 80 g), accompagnato da pomodori oppure insalata o fagiolini e 40 g di pane. Merenda: 10 gr. di cioccolatino fondente o un mandarino. Cena: 130gr. di petto di pollo, insalata verde mista oppure delle zucchine, condite con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, accompagnato da 40 g di pane.



Alternativa al tonno per pranzo potrebbero essere anche 150 g di patate al vapore, 200 g di peperoni arrostiti e conditi con olio a crudo e poco sale, 70 g di ricotta. Mentre per cena si potrebbe anche optare per un minestrone di verdure e 50 g di prosciutto crudo, al posto del petto di pollo. Martedì: stessa colazione e spuntino del lunedì. Pranzo: 60 gr. di formaggio light spalmabile, un’insalata di pomodori e 40gr. di pane. Meredna pomeridiana: 10 gr. di cioccolato fondente o un’arancia. Cena: 140 gr. di pesce , insalata verde mista o zucchine condite con un cucchiaino di olio e accompagnato con 40 gr di pane.



Mercoledì: colazione e spuntino mattutino come il lunedì. Pranzo: un uovo sodo, dei pomodori o dell’insalata o fagiolini a piacere condito con un cucchiaino di olio d’oliva e accompagnato con 40 g di pane. Meredna: un frutto di stagione o una tisana. Cena: 125gr. di mozzarella light con un’insalata verde mista oppure zucchine con un cucchiaino di olio e 40 g di pane. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il prorpio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Inoltre è importante seguire una Dieta che sia realizzata in base al tipo di vita che si conduce, all’età e non solo. Questa Dieta non è adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza.

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dieta rapida